Esmalte e maquiagem para brincar: pais devem cuidar

O caráter lúdico de “se pintar”, desde que os produtos sejam inofensivos a pele dos pequenos, pode render uma saudável brincadeira. Hoje é possível encontrar no mercado diferentes produtos voltados para as crianças e que podem fazer parte da dinâmica de brincadeiras. Tudo é uma questão de equilíbrio.

Vale atenção na hora de escolher o que deixar ao alcance da criançada. As maquiagens para adultos – e mesmo as feitas para bonecas – não podem ser utilizadas, já que contêm corantes, fixadores e outras substâncias químicas que podem causar reações alérgicas.

“Uma dica é procurar sempre pelo selo de aprovação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Ele garante que se tratam de produtos fáceis de serem retirados com água. Além disso, é importante que as composições se restrinjam a ingredientes atóxicos e hipoalergênicos. Já os rótulos devem possuir indicações de segurança específicas, incluindo a de faixa etária”, alerta a Luciana Maluf, dermatologista e consultora de beleza da Condor.

Esse cuidado contempla batons, blush, gloss, brilhinhos e até esmaltes. Eles devem sempre ser feitos à base de água para evitar a necessidade do uso de acetona ou removedor. Máscaras e lápis, mesmo vendidos como “próprios para crianças”, devem ser evitados. E uma dica: não tire a cutícula das crianças, essa “pelezinha” protege a unha de bactérias e fungos, fixando melhor a unha na pele.

Dermatite de contato

Inflamação decorrente do contato da pele com uma determinada substância, a dermatite de contato é comum em qualquer faixa etária, inclusive nas crianças. Há estudos que demonstram a importância clínica do problema nos pequenos, embora eles não fiquem tão expostos quanto os adultos às substâncias alergênicas ou irritantes, que causam reações na superfície da pele.

“No consultório, as formas mais comuns do problema acontecem no contato com borracha e látex; perfumes, sabonetes e cosméticos; couro; lãs e tecidos sintéticos, bijuterias (especialmente as feitas de níquel, cromo e cobalto) e até peças de ouro e prata. Alguns cremes e pomadas com medicamentos (antibióticos) também podem provocar a dermatite”, esclarece a Luciana Maluf, dermatologista e consultora de beleza da Condor.

Os sintomas da dermatite de contato geralmente são vermelhidão, coceira intensa e ardor. A pele irritada pode produzir pequenas bolhas e apresentar rachaduras. A lesão geralmente fica restrita a área da pele que entrou em contato com a substância irritante. A grande maioria dos casos desaparece em alguns dias, desde que seja evitado o contato com o causador da irritação na pele. Loções de uso tópico a base de calamina podem aliviar os sintomas. Em caso de reação mais intensa, é fundamental uma avaliação clínica dermatológica, com tratamento mais específico.

Dicas para escolha da maquiagem para usar nos pequenos

Fácil remoção

A maquiagem infantil deve ser facilmente removida pela simples lavagem com água, sabonete, xampu ou produtos semelhantes e a destinação única permitida é colorir a pele ou lábios. Cada produto deve ser submetido a testes específicos para comprovar que não irrita e não causa reações alérgicas. É importante verificar na rotulagem para qual idade

Sabonete/xampu

Criança deve usar sabonete infantil líquido ou em barra apropriados à sua pele delicada. Como o uso de sabonetes em barra com pH muito alcalino pode provocar alterações na pele e facilitar o aparecimento de infecções e irritações, a regulamentação vigente define a alcalinidade livre máxima para o produto. Cuidados redobrados para crianças alérgicas.

Esmaltes infantis

Esmaltes para crianças devem ter a indicação de que servem apenas para colorir as unhas e ser removidos com água e sabonete. Por não possuírem solvente, o cheiro dos esmaltes infantis é bem diferente do de adultos. Devem ser realizados testes para avaliar o potencial de irritação e sensibilização. E testar se os ingredientes são tóxicos se levados

Batons e brilhos labiais

Não são recomendados para o uso diário. Antes de comercializar esses produtos, a empresa deve comprovar, junto à Anvisa, a ausência de irritabilidade e sensibilização da pele e avaliar se os ingredientes são tóxicos. Não é indicado para crianças menores de 3 anos. Para crianças maiores de 5 anos o uso deve ser supervisionado.

Desodorantes para pés e axilas

Os desodorantes infantis não podem conter ingredientes de ação reguladora do fluxo de suor, ou seja, antitranspirantes. Também precisam comprovar, antes de sua comercialização, que não causam reações alérgicas nem irritação na pele e são destinados para crianças a partir de 8 anos.

Maquiagem de brinquedo

Maquiagens para boneca e outras comercializadas como brinquedos não podem ser utilizadas em crianças, pois não são formuladas com ingredientes próprios para a pele infantil e não são seguras.

Gosto ruim

Para todos os produtos cosméticos infantis, a Anvisa permite a inclusão de substâncias que possuam gosto ruim (amargo) para evitar que a criança leve o produto à boca. Os pais devem ficar de olho no uso de produtos cosméticos pelas crianças. Caso surjam coceiras, irritações ou alergias, é preciso suspender o uso do produto e procurar orientação médica.

Recall

Se algum produto já estiver no mercado regularmente e for constatado que pode apresentar risco não previsto inicialmente, o fornecedor tem a obrigação de retirá-lo do mercado imediatamente e de informar os consumidores sobre esse risco. Esse procedimento é chamado de recall e está garantido no Código de Defesa do Consumidor.

Em caso de problemas

Produtos e serviços com suspeitas de irregularidades devem ser denunciados à Vigilância Sanitária mais próxima do consumidor. Denúncias podem ser feitas para o e-mail [email protected]