Espaço cultural no Rio de Janeiro veta uso de voz de Bolsonaro em instalação

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Desde o início desta semana, milhares de baratas de plástico se espalham por cima e ao redor de um boeiro instalado sobre azulejos no piso da Casa França-Brasil, no Rio de Janeiro. Do mesmo buraco também sairia a voz do presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL).

Essa seria a exata descrição da obra "A Voz do Ralo É a Voz de Deus", que integra a exposição "Literatura Exposta". Só que o diretor da Casa França-Brasil, Jesus Chediak, não gostou da provocação proposta pelo És Uma Maluca. Autor da obra, o coletivo de artistas foi fundado em 2014 na zona norte do Rio. A obra acabou sendo modificada antes de a exposição abrir.

Chediak diz que vetou apenas o uso de discursos de Bolsonaro -as baratas e o boeiro continuam presentes, portanto. Ele diz que considerou "de péssimo gosto" a abordagem.

"Não posso acolher, aqui, em uma instituição pública, essa forma de depreciar um Presidente da República", disse. Segundo ele, o projeto de curadoria não havia especificado que a obra faria essa menção ao capitão reformado. Foi isso o que Chediak explicou aos artistas do coletivo e ao curador Álvaro Figueiredo quando os informou sobre o veto à obra.

Segundo o diretor, a obra foi modificada com o consenso tanto dos artistas como de Figueiredo. Os integrantes do És Uma Maluca não foram localizados pela reportagem para comentar o veto. Chediak informou que eles decidiram não dar nenhuma declaração à imprensa.

A exposição "Literatura Exposta" tem como proposta apresentar criações inspiradas em textos de escritores considerados periféricos.

"A Voz do Ralo É a Voz de Deus" tem como origem um conto do escritor Rodrigo Santos sobre uma mulher que é torturada durante o período da Ditadura Militar. Na sessão de tortura, baratas são introduzidas em sua vagina.