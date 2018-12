Espanha barra entrada de torcedor organizado do Boca para final em Madri

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A polícia da Espanha impediu a entrada de Maximiliano Mazzaro, barra brava do Boca Juniors, no país na manhã desta quinta-feira (6). O torcedor viajou para tentar assistir à final da Copa Libertadores e está detido no aeroporto de Barajas, em Madri.

As autoridades espanholas foram informadas pelo governo argentino dos antecedentes criminais de Mazzaro e decidiram barrá-lo. Ele deverá retornar à Argentina ainda nesta quinta.

"A polícia espanhola considerou que o barra brava Maximiliano Mazzaro é perigoso para a segurança e foi expulso. Todo barra que viajar com antecedentes de homicídio será deportado pela Espanha", disse Guillermo Madero, diretor nacional de segurança para espetáculos esportivos da Argentina.

"Uma coisa é que possam sair do país (Argentina), outra é que possam entrar aqui [na Espanha]", afirmou o porta-voz da política espanhola, Serafín Giraldo.

Mazzaro foi preso em 2013 acusado de envolvimento na morte de Ernesto Cirino, após uma discussão da vítima com um vizinho. Este vizinho teria reclamado com Cirino sobre as fezes de seu cachorro e chamou Mauro Martín, ex-chefe da La 12, principal organizada do Boca, que o teria golpeado acompanhado de Mazzaro e mais duas pessoas.

Na época, o barra brava também se desentendeu com Rafael Di Zeo, outro ex-líder da La 12 e que também foi preso. Di Zeo conseguiu liberação da justiça argentina para viajar a Madri, mas também deve enfrentar resistência.

A possibilidade de encontros entre esses torcedores foi uma preocupação das autoridades de segurança espanhola, que contam com a colaboração do governo argentino para tentar frear todos os torcedores violentos que procurem viajar à Espanha.

River Plate e Boca Juniors se enfrentam no domingo (9), no estádio Santiago Bernabéu, às 17h30.