Espanhola se torna a primeira mulher a vencer mundial de motovelocidade

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A espanhola Ana Carrasco, 21, conquistou o título do World Supersport 300 neste domingo (30) e se tornou a primeira mulher da história a ganhar um título de motovelocidade em categoria que não seja feminina. Ela já havia sido a primeira mulher a vencer uma corrida, feito obtido no Grand Prêmio de Portugal do ano passado.

Em 2018, Ana levou o título com duas vitórias -etapas de Imola e Donington Park. A piloto chegou a corrida e Magny Cours, neste domingo, na liderança da competição. Ela largou somente em 25º lugar e precisou fazer uma prova de recuperação, terminando a prova na 13º posição. O resultado foi o suficiente para ficar com o título, um ponto a frente do vice-campeão.

A piloto dedicou o troféu à equipe e a família. Foi a primeira vez, em 70 anos de competição, que uma mulher ficou em primeiro lugar ao final de uma temporada. A categoria é uma divisão de acesso ao Mundial de Superbike.