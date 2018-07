Especialista lança manual de como gerenciar projetos em grandes empreendimentos industriais com foco no “capital humano”

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Coordenar equipes de cinco, dez, quinze colaboradores nem sempre é tarefa fácil. Imagine então organizar o trabalho para 15 mil, 30 mil pessoas ao mesmo tempo, lidando também com personalidades, formações, cultura organizacional e prazos distintos. Pois esse é o desafio diário de Sales Bueno, mestre em Administração, e reconhecido executivo que lança na próxima sexta-feira, 20 de julho, às 19h, na Livrarias Curitiba do ParkShopping Barigui, a obra “Engenharia de Gente” pela (Editora FVG, 384 páginas, R$ 59,00). A entrada é franca.

O livro é resultado de sua vasta experiência em organizar e implantar grandes empreendimentos e projetos Brasil afora, brownfield (que refletem a ampliação ou demolição onde parte da infraestrutura já está de alguma forma pronta) ou greenfield (instalação de planta partindo-se do “zero”), envolvendo grandes empreendimentos (canteiros de obras) mitigando crises, conflitos-trabalhistas, comunitários e pleitos futuros (claims).

“Estava inconformado em ouvir muitos profissionais dizendo: faça o que fizer, vai ocorrer crise. Depoimentos decorrentes de inúmeros empreendimentos que conviveram com crises trabalhistas, ambientais e comunitárias, situações que custaram – além de tempo – centenas de milhares de dólares”, sem mencionar os custos para a “imagem e reputação” argumenta. De acordo com o autor, “Engenharia de Gente” mostra que é possível, sim, atingir grandes resultados, mesmo trabalhando com empreendimentos complexos, com grandes desafios humanos e de engenharia.

Assim, num registro minucioso, passo a passo, Bueno explica como estruturar o gerenciamento e a organização administrativa e do capital humano em um gerenciamento de projeto, utilizando o conceito: organizar para implantar.

“A organização para a implantação requer competências que congregam planejamento, direção e controle, pontos críticos que nem sempre são considerados em sua totalidade pelos profissionais que estão na liderança dos projetos e equipes, sejam elas pequenas ou grandes”, explica o consultor.

Segundo ele, “todos os projetos envolvendo a implantação de grandes empreendimentos são em sua essência desafiadores. Porém, em um projeto que parte do zero, o volume de atividades e a organização do gerenciamento envolvendo a implantação vai requerer grande atenção, sobretudo na organização da infraestrutura de apoio destinada ao atendimento do capital humano.

Deste modo, o livro é um importante guia para os profissionais ligados - direta ou indiretamente - a construção e montagem; executivos; empresários; acionistas e proprietários de empreendimentos; administradores; engenheiros; técnicos de áreas de compras; finanças; jurídica; gestão de contratos e RH; especialistas; construtoras; montadoras e lideranças em geral.

Dividida em dez capítulos a obra traz uma reflexão sobre a importância das ações de planejamento organizacional e apresenta modelos de gestão e procedimentos a fim de auxiliar de modo efetivo o leitor. Um bom planejamento, conforme o autor, depende principalmente de “conhecimento de todas as etapas e fases do projeto que se irá trabalhar; além de informação adequada e em tempo”.

Numa linguagem acessível, Bueno expõe questões práticas que envolvem gerenciamento de tempo, orçamentos, comunicação, sustentabilidade, legislação e pessoas – o que inclui a comunidade ao redor do projeto a ser desenvolvido.

Ao longo da narrativa, embora foque nas questões inerentes ao dia a dia que o gerenciamento de um projeto requer, Bueno destaca a importância da compreensão do “indivíduo” com o qual deverá trabalhar ao longo de toda a empreitada. “Como os resultados são obtidos com e por meio de pessoas, é imprescindível compreender o ser humano considerado o principal ativo presente nas organizações”, enfatiza. Segundo o autor, mais difícil do que montar uma planta industrial é montar uma boa equipe. E justifica: “os dois são grandes desafios. Porém, a equipe é o mais desafiador, pois será através dela que se definirá o sucesso e ou o insucesso de um grande empreendimento”.

“Engenharia de Gente” está à venda no site www.livrariascuritiba.com.br, nas 29 lojas do Grupo Livrarias Curitiba e nas principais livrarias do país.

Sobre o autor:

Sales Roberto de Souza Bueno é mestre em Administração pela PUC-PR e possui certificado em Human Resource Management pela Berkeley University of California. Como executivo, atuou na administração, recursos humanos, qualidade assegurada e reestruturação em organizações de grande porte, tendo atuado também como coordenador e professor universitário. Como consultor, tem se dedicado a organização, estruturação e gestão administrativa do capital humano.

SERVIÇO:

Lançamento do livro ENGENHARIA DE GENTE, bate-papo e sessão de autógrafos com Sales Roberto de Souza Bueno.

SEXTA, DIA 20 de julho, às 19h. A entrada é franca

Livrarias Curitiba do ParkShopping Barigui (rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 600, tel. 41-3330-5185, Curitiba-PR).