Especializações de curta duração viram nova tendência

A velocidade das mudanças do mercado de trabalho e as novas tecnologias têm despertado uma forte demanda por cursos de especialização. E em razão da pequena disponibilidade de tempo do profissional multifacetado de hoje, o Senai Cetiqt reformulou sua grade de cursos de pós graduação com programas rápidos que podem ser concluídos em menos tempo e à distância, mas que garantem a tão necessária atualização na carreira, inclusive no que se refere às novidades tecnológicas na área têxtil e de confecção.

A instituição, que é referência em tecnologia, consultoria e formação de mão de obra para o setor têxtil – conceito 4 no MEC – está oferecendo a pós-graduação em ‘Design de Produto de Moda’, a única no Brasil na modalidade à distância, com a finalidade de formar Designers de Produto de Moda. Com duração de um ano, o curso abrange não apenas o vestuário, mas também outros itens do universo da Moda. As aulas teórico-práticas permitem aos alunos uma estreita relação com o mercado por meio de vídeoaulas e webinars com a participação de profissionais de empresas do setor e professores tutores – grandes nomes do mercado – para uma total integração.

E que tal unir a tradição da alfaiataria com a modernidade da tecnologia? Esta é a proposta da nova pós-graduação ‘Gestão e Planejamento de Modelagem: Alfaiataria Industrial’, que tem duração de 360 horas, sendo 288 horas presenciais e 72 horas a distância. Com um programa de capacitação inovador e relevante para modelistas e designers que desejam ampliar as possibilidades de carreira, a especialização fornece ao aluno a habilidade de gerir, planejar e produzir modelagem de alfaiataria industrial.

“O objetivo é formar profissionais de alto nível para atender bem o atual mercado”, pontua Robson Wanka, gerente de educação do Senai Cetiqt. Para tal, o curso é estruturado em módulos que são inaugurados com palestras e workshops de sensibilização ministrados por profissionais de renome. Além disso, os alunos recebem um kit de estudo com software AUDACES360, LECTRA, manequim de moulage profissional e quatro réguas próprias de modelagem.

Além dessas especializações, o Cetiqt lançou a pós-graduação Especialização Master In Business Innovation em Indústria Avançada: Confecção 4.0. O MBI tem duração de seis meses e capacita CEOs e executivos de indústrias do segmento têxtil, de vestuário e confecção para que sejam capazes de elaborar projetos de implantação da Confecção 4.0 em suas empresas, gerando processos industriais mais eficientes, produtivos e sustentáveis. O foco é uma mudança no mindset dos gestores para que consigam trazer inovação para seus processos produtivos.

“A forma de fazer e de consumir moda vem passando por diversas transformações e as empresas brasileiras estão percebendo a necessidade de absorver as novidades. O empresariado têxtil já se movimenta para acompanhar essa transformação e o MBI proporciona um contato real com o que podemos trazer da teoria para a realidade. A partir dele damos corpo a uma comunidade empresarial que pode construir na prática a fábrica do futuro”, explica o gerente de educação do Senai Cetiqt, Robson Wanka, que complementa: “Essa é a hora de repensar, reformular, adequar – e, por que não dizer, superar e surpreender – na descoberta de fontes, tecnologias e novas formas de atuar e produzir. É o futuro que começa a se transformar em presente; uma grande oportunidade para se desenhar o novo parque fabril brasileiro”.

Ao longo de toda a especialização – carga horária de 360 horas à distância e seis encontros presenciais mensais – os alunos-executivos contam com aulas, palestras, videoaulas e dinâmicas colaborativas com vários especialistas, profissionais conceituados em suas áreas de atuação, que compartilham conteúdo, dão dicas e orientações para que os participantes incluam cada vez mais soluções tecnológicas em seus processos e possam aos poucos implantar em suas fábricas o modelo 4.0.

E não é só. A capacitação de educadores ligados à temas da indústria também é preocupação do CETIQT. A pós-graduação em ‘Docência na Educação Profissional e Tecnológica’ tem duração de apenas dois meses e capacita catedráticos do Senai, graduados em nível superior, para o exercício da docência na educação profissional e tecnológica. O curso, totalmente online, tem foco na formação profissional significativa e qualitativa, atendendo aos pressupostos da Metodologia Senai de Educação Profissional.

Todos os cursos de pós graduação do Senai Cetiqr estão com as inscrições abertas para turmas que se iniciam ainda este ano. Para saber mais, acesse https://bit.ly/2CVQJFp.

