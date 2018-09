'Espelho da Vida' marca a volta da atriz Patrycia Travassos à Globo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Aos 63 anos, a atriz Patrycia Travassos está de volta à Globo após 13 anos longe. Ela será Edméia em "Espelho da Vida", próxima novela das seis, que estreia no dia 25. Nesse período, a atriz trabalhou por nove anos na Record, onde atuou em "Ribeirão do Tempo" (2010) e "Mutantes" (2008).

O retorno, para Patrycia, é algo natural da profissão. Segundo ela, faz parte da carreira passar uma temporada em outra emissora ou parar para se dedicar ao teatro. "Como trabalhei na Globo durante muito tempo, o local é familiar, parece que nunca saí e sempre estive lá", diz Patrycia. "Todos os meus colegas de trabalho em algum momento estão na Globo", completa.

Ela conta que, agora, seu contrato é por obra. "Não estou presa a nenhuma emissora, mas nunca estive fora do cenário da atuação", afirma a artista.

Conhecida do público da Globo por personagens icônicos, como a vampira Mary Ramos Matoso, de "Vamp" (1991); a Solange Lopes, de "A Próxima Vítima" (1995); e a Milagros Quintana, de "As Filhas da Mãe" (2001), Patrycia, em "Espelho da Vida", interpretará uma mulher que acredita em forças sobrenaturais. A personagem será marcada por um relacionamento conturbado com a filha, Isabel, a vilã da trama -que será interpretada por Alinne Moraes.

"Edméia abandonou a filha para viver em uma comunidade espiritual e ir em busca de autoconhecimento", conta a atriz. "Até que ela sente que a filha precisa de ajuda e decide retornar à cidade de Rosa Branca", explica Patrycia.

A artista ressalta ainda o tema central no enredo de Elizabeth Jhin, que trata de vidas passadas, assunto com o qual simpatiza. "Eu não pratico o espiritismo, mas tenho simpatia pela filosofia de vidas passadas, acho uma teoria plausível, em que a gente está numa roda de vidas com créditos e débitos para resolver", afirma. "Como explicar uma criança de três anos que toca piano muito bem sem nunca ter aprendido? Esse é um exemplo de que ela deve ter uma história como pianista em outra época", acredita.

A expectativa de Patrycia para a estreia da novela é grande. "A fotografia será linda, pois a trama está sendo gravada na cidade de Mariana, em Minas Gerais, e em cidades próximas a Ouro Preto, o que vai trazer para a novela uma paisagem muito diferenciada e bonita."