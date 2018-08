Espero justiça, diz mecânico que viu ponte ruir na Itália

Folhapress

GÊNOVA, ITÁLIA (FOLHAPRESS) - O mecânico Carmelo Chiarenza, 36, por pouco escapou do desmoronamento da ponte Morandi, na terça (14), em Gênova. Ele trabalhava em sua oficina, ao lado da estrutura, quando ouviu um estrondo e correu para se proteger, mas quase foi atingido por carros que caíam entre telhas e concreto.

"Foi um barulho devastador. Senti uma vibração muito forte. Achei que fosse terremoto", disse à Folha de S.Paulo. "Só deu tempo de correr e me proteger, mas o pavimento todo tremia, e carros e caminhões capotavam sobre galpões vizinhos."

O italiano disse que sua oficina não chegou a ser atingida, mas a área continua isolada para facilitar os trabalhos de buscas das vítimas.

A polícia confirmou, nesta quarta (15), 39 mortos, entre eles romenos, albaneses e sul-americanos (ainda não se sabe de quais nacionalidades).

O acidente ocorreu às 11h40 (hora local; 6h40 em Brasília), quando um trecho da ponte se desintegrou durante uma forte tempestade e caiu a 45 metros de altura, levando cerca de 30 carros e ao menos três caminhões com ele, segundo a Defesa Civil de Gênova.

No início da noite desta quarta, ainda se ouvia celulares tocando no meio dos escombros, contou um policial. "Sabemos que há mais vítimas lá, mas não temos certeza se estão vivos", disse.

Ao longo da noite, bombeiros, policiais e voluntários continuariam as buscas com britadeiras, retroescavadeiras e um sistema improvisado de iluminação. Cães farejadores também ajudavam.

A reportagem foi até o centro municipal Buranello, aonde a maior parte dos cerca de 400 desabrigados haviam sido encaminhados, mas funcionários informaram que todos passaram por triagem e foram levados a hotéis e casas.

A prefeitura teria se comprometido a cobrir as despesas dos desalojados, que foram removidos de prédios nas imediações pelo risco de ruir.

A Folha também esteve no Hospital San Martino, onde estão sete sobreviventes (quatro em estado grave) resgatados dos escombros, mas nenhum familiar quis dar entrevista.

Outras 15 pessoas também foram socorridas logo após a queda da ponte.

Promotores abriram uma investigação da queda, e a polícia iniciou inquérito. "Só espero que justiça seja feita e os responsáveis sejam punidos", disse o mecânico Chiarenza.

O premiê Giuseppe Conte declarou emergência por um ano na região da Ligúria, onde fica Gênova, a pedido de autoridades regionais.

Inaugurada em 1967 pelo engenheiro italiano Riccardo Morandi, que deu seu nome à obra, a ponte apresenta problemas desde a construção pelo custo de manutenção.

"Ninguém sabe se a empresa estava cumprindo as obrigações de monitoramento e manutenção por causa do do alto custo", disse Enrico Musso, professor do Departamento de Economia e Transporte da Universidade de Gênova.

As condições da ponte e sua capacidade de aguentar o aumento do tráfego são um foco do debate após o colapso.

A operadora Autostrade per l'Italia afirma que realizava checagens regulares na estrutura com bons resultados.

Mas o ministro do Interior, Matteo Salvini, disse que a operadora ganhou "bilhões em pedágios e não gastou como deveria", merecendo perder a concessão. "Impor a pena máxima e garantir que os responsáveis paguem pelos danos e crimes é o mínimo."

A operadora pertence ao grupo Atlantia, que administra mais de 1.500 km de rodovias no Brasil na joint-venture AB Concessões, com a Bertin.