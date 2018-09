Espetáculo ‘Avental Todo Sujo de Ovo’ fala sobre transexualidade

Da redação

Um espetáculo premiado sobre transexualidade será apresentado no Miniauditório Glauco Flores de Sá Brito (Miniauditório do Teatro Guaíra) a partir de amanhã ‘Avental Todo Sujo de Ovo’ estará em cartaz entre os dias 20 de setembro e 7 de outubro, com apresentações de quinta-feira a sábado, às 20h, e nos domingos, às 19h. A peça é de Marcos Barbosa, com direção de Helio de Aquino e produção da Comparsaria Cênica.

Vencedor do Prêmio Carlos Carvalho, da Prefeitura de Porto Alegre, no ano de 2004, como melhor texto teatral entre 249 obras brasileiras e norte-americanas inscritas, o espetáculo conta a história de Alzira, uma senhora que sofre com o desaparecimento do filho, Moacir. Ela encontra na religião uma forma de se fortalecer, enquanto fica à espera do retorno do jovem, e cuida do esposo Antero, que sofreu as consequências de um derrame. Alzira é amparada por sua comadre Noélia, madrinha de Moacir.

Quase dez anos depois de sair de casa sem dar notícias, o jovem retorna. Para surpresa da mãe e do pai, Moacir volta como Indienne. O reencontro entre pais e filha ocorre em meio ao receio da rejeição, as dúvidas do futuro, a emoção e as lembranças do passado.

O nome do espetáculo faz referência a um verso da música ‘Mamãe’, de Herivelto Martins e David Nasser. No texto, a frase remete ao fato de Alzira utilizar ovo para fazer arroz-doce, sobremesa preferida do filho.

Temática

O diretor do espetáculo e da companhia, Helio de Aquino, considera de grande importância a abordagem do texto. “A temática LGBTI, em especial a transexualidade, que faz parte desta obra, precisa de abordagem nas artes para que seja debatida na sociedade. ‘Avental Todo Sujo de Ovo’ possibilita que essa discussão chegue ao âmbito familiar, fundamental para aceitação e respeito pelos cidadãos”, afirma.

Este é o segundo texto que a companhia apresenta com temática LGBTI. No Festival de Teatro de Curitiba de 2016 e entre os meses de junho e julho de 2017, na sede da Comparsaria Cênica, foi apresentado o espetáculo "Experimento X", que fala sobre os dramas e dificuldades enfrentados por dois trans, Loreto e Erik.

A Comparsaria Cênica foi contemplada com o edital de ocupação do Teatro Guaíra para a apresentação do espetáculo. Esta é a segunda vez que a companhia é escolhida para o edital. A primeira ocorreu para o período entre junho e julho de 2017, com a peça ‘Penélope Pelo Avesso’, inspirada nas poesias de Etel Frota, e que abordava a questão do luto na perda entre mãe e filho.



Serviço

‘Avental Todo Sujo de Ovo’

Onde: Miniauditório Glauco Flores de Sá Brito

Quando: de 20 de setembro a 7 de outubro, de quinta-feira a domingo. 20h (de quinta-feira a sábado) e 19h (domingo)

Quanto: R$ 30 (inteira)/ R$ 15 (meia), na bilheteria e diskingresso