Espetáculo Bita e os Animais retorna a Curitiba no fim de semana

Da Redação Bem Paraná com assessoria

O mês de fevereiro começa divertido para os pequenos. O Bita, personagem mais que querido pelo público infantil, volta a subir no palco do Teatro EBANX Regina Vogue. As apresentações de Bita e os Animais acontecem nos dias 2 e 3 de fevereiro (sábado e domingo), às 16h.

No roteiro do espetáculo, o Bita sai em suas viagens musicais cantando e brincando com muitos tipos de animais, apresentando os habitats, os costumes e principais características dos bichos, tudo repleto de alegria. A principal missão do Bita é fazer com que seus amigos vivenciem experiências de maneira leve e atrativa. Uma viagem à imaginação.

Ingressos já estão à venda no site do Disk Ingressos, com o valor de R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira).

Serviço

Bita e os Animais

Quando: 2/2 e 3/2

Horário: 16h

Classificação: livre

Quanto: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira)

Onde: Teatro EBANX Regina Vogue – Shopping Estação