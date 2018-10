Espetáculo 'Branca de Neve - O Musical' faz suas últimas sessões neste domingo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Está acabando o tempo para ver a produção "Branca de Neve -O Musical", no Teatro Bradesco: neste sábado (27) e domingo (28) serão realizadas as últimas sessões desta temporada do espetáculo, que estreou no último dia 6.

Criada pelos irmãos Grimm -Jacob (1785-1863) e Wilhelm (1786-1859), alemães-, a história da menina que enfrenta a inveja de uma rainha má e acaba virando amiga de sete anões ganhou toques de modernidade nesta montagem.

"Este já é um conto potente, que costuma cativar. Mas caprichamos na produção e colocamos alguns temperos, como clipes em 4D e efeitos especiais", conta o produtor da peça, Billy Bond.

A tecnologia é vista por ele como uma aliada da magia colocada em cena. "Desde que os efeitos sirvam para ajudar a contar a história. Se a essência do espetáculo for fraca, porém, esses recursos não servirão de nada."

Interpretada por Nicole Rosemberg, Branca de Neve vive sua saga tal como o conto de fadas original. Ela é alvo de um caçador (Italo Rodrigues) contratado por uma rainha (Paula Canterini) para matá-la, pelo simples fato de a vilã se sentir ofuscada por sua beleza.

Mas o carisma e a bondade da jovem fazem com que o matador a deixe fugir pela floresta, onde encontra a casa habitada por sete anões.

Sedenta por vingança, a rainha descobre seu esconderijo e, disfarçada, oferece a ela uma maçã envenenada. Caberá ao príncipe interpretado por Felipe Tavolaro devolver a bela à vida.

Toda a aventura é contada por meio de uma trilha sonora criada especialmente para este musical. "É importante também ressaltar o trabalho da orquestra. Ela faz o clima do espetáculo ganhar potência", diz Bond, citando a banda comandada pelo maestro Rafael Righini.

O produtor, que já prepara uma nova versão para o clássico "Cinderela", afirma que, em "Branca de Neve -O Musical", ficou evidente para ele, mais uma vez, como as crianças são perceptivas.

"Não adianta colocar qualquer conteúdo para elas assistirem. É possível sentir isso pela resposta do público", diz Bond, que também produziu "A Bela e a Fera" e "O Mágico de Oz", entre outros.

BRANCA DE NEVE - O MUSICAL

Quando: sábado (27) e domingo (28), às 11h30 e às 15h

Onde: teatro Bradesco (r. Palestra Itália, 500, Bourbon Shopping, em São Paulo, tel. (11) 3670-4100)

Quanto: de R$ 50 a R$ 150. 1.457 pessoas

Classificação: livre