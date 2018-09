Espetáculo circense, teatro e contação de histórias dominam o fim de semana no Shopping Estação

Redação Bem Paraná com assessoria

Já pensou em um bule que vira pássaro? Ou em uma caixinha de creme dental que se transforma em um barco? Com essas histórias recheadas de brincadeiras, o público consegue olhar os objetos de outra maneira, e ainda dar novas funções àqueles que seriam inutilizados.

Todo esse mundo de fantasia estará presente na apresentação "Histórias de Ailén", realizada pela atriz Ailén Roberto e pelo músico Luiz Henrique Borges, no dia 22 de setembro. Além de apresentar contação de histórias, a peça, que estará no Faz de Conta do Shopping Estação, também é teatralizada e conta com a abstração de objetos e música ao vivo. Uma forma de estimular e também incentivar a criatividade de crianças e adultos.

O espetáculo é gratuito e será realizado no sábado (22), a partir das 16h. O Espaço Faz de Conta fica localizado no piso L1 do Shopping Estação.

Circo S/A

Já no palco do Teatro EBANX Regina Vogue acontece no domingo (23), a partir das 16h, o espetáculo circense Circo S/A. A apresentação traz várias interações com a plateia, com números de picadeiro, numa sutil disputa pelo amor e atenção do público.

Antes do espetáculo, às 15h, os palhaços Alípio e Sombrinha vão participar de atividades recreativas com toda a criançada.

Em uma parceria inédita, para democratização do acesso à cultura, o teatro abre as portas para que você pague o quanto quiser pelo espetáculo.

Era um, era dois, era três

O Teatro de Bonecos Dr. Botica recebe nos dias 22 e 23 a peça "Era um, era dois, era três". A apresentação vai levar o público para dentro de uma tenda de um contador de histórias.

Mas o que será que tem dentro desta tenda? Livros, caixas, baús, malas e ratos. É isso mesmo, três simpáticos ratinhos que brincam de esconde-esconde. Por meio da brincadeira, eles partem para uma grande aventura, cada um deles protagonizando uma história.

No sábado e no domingo, as apresentações acontecem às 13h, 15h e 17h. Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (para estudantes, idosos e crianças na faixa etária de 3 até 12 anos).

Serviço

Espaço Faz de Conta

Histórias de Ailén

Sábado (22)

16h

Gratuito

Espaço Faz de Conta, piso L1

Teatro EBANX Regina Vogue

Circo S/A

Domingo (23)

A partir das 16h

Ingressos: pague o quanto quiser

Teatro Regina Vogue (piso L2)

Mais informações pelo (41) 2101-8292

www.reginavogue.com.br

Teatro de Bonecos – Dr. Botica

Era um, era dois, era três

Sábado (22) e domingo (23)

13h, 15h e 17h

R$ 20 (inteira) e R$ 10 (estudantes, idosos e crianças de 3 até 12 anos)

Teatro de Bonecos Dr. Botica, piso L1

www.teatrodebonecosdrbotica.com.br

Shopping Estação

Av. Sete de Setembro, 2.775, Rebouças - Curitiba (PR)

(41) 3094-5300

www.shoppingestacao.com.br

@shopping_estacao |www.facebook.com/ShoppingEstacao