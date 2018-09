Espetáculo curitibano celebra os 60 anos de vida e obra de Cazuza

Henrique Romanine, especial para o Bem Paraná

O ano de 2018 é particularmente especial para quem é fã ou admirador da obra de Cazuza. Se estivesse vivo, o poeta teria completado 60 anos no dia 4 de abril. Fora o seu aniversário, comemoram-se os 30 anos de lançamento dos álbuns “Ideologia” e “O Tempo Não Para”, as obras mais importantes do artista. Apesar de ter sido concebido sem foco nessas comemorações, o espetáculo “Daqui até a Eternidade”, cuja apresentação acontece nesta quinta-feira (27), pretende resgatar e celebrar o legado do artista.

É o que garante o baterista Ruy Feuerschuette, um dos responsáveis pelo projeto. “Nosso interesse é resgatar não só a cultura musical do Cazuza, mas a do próprio rock dos anos 80”. Além de Ruy na bateria, “Daqui até a Eternidade” conta com André Juan nos vocais, dando vida ao repertório de Cazuza, e com Davi Wagner no teclado e Kako Lois nos vocais e no contra-baixo. Titi Barros, além de tocar guitarra, divide com Ruy a idealização e produção do espetáculo.

A ideia de realizar a homenagem a Cazuza surgiu da admiração e do interesse em comum dos músicos pela obra do poeta. André Juan já tinha comandado uma banda cover de Cazuza e Barão Vermelho, intitulada Capitão Brown. Há cerca de sete anos, após a dissolução do grupo, André se reuniu com os novos companheiros e decidiu continuar o projeto sobre o artista carioca. Ruy, então, teve a ideia de focar na construção de um espetáculo para teatro. “O objetivo, dependendo da aceitação do público, é vender o projeto como obra fechada e realizar uma turnê por outras cidades do país e, se possível pela América Latina e Europa”.

Realizado de maneira independente, “Daqui até a Eternidade” só conta com um empecilho para que essa vontade se torne realidade: “Estamos trabalhando sem nenhum tipo de patrocínio”, diz Ruy. “Estamos atrás de uma produtora para vincularmos o nosso trabalho, mas até agora não conseguimos nenhuma. Tentamos até entrar na Lei Rouanet, mas não obtivemos sucesso. Todo o valor está sendo pago do nosso próprio bolso, contratamos uma assessoria para a divulgação e estamos contando também com a divulgação de amigos da cena cultural da cidade.”

Mas, apesar dos percalços, Ruy está confiante em relação ao sucesso da produção. “Nós reformulamos e remodelamos o repertório e a atuação do André no palco, e selecionamos as músicas mais conhecidas da trajetória do Cazuza. Além disso, conversamos com o público que curte o som dele, para definirmos, por completo, as canções que iriam entrar. São cerca de 28 canções escolhidas.”

E, como não poderia deixar de ser, perguntamos se eles consideram a obra de Cazuza relevante para compreender o momento atual do Brasil. “Como o nosso projeto não tem um viés político, realizamos essa homenagem ao Cazuza, com o intuito de celebrar 100% a obra dele, a abertura do rock brasileiro proporcionada por ele. E, como o Cazuza falava mais das pessoas e das relações do que de política, não acredito que as músicas mais politizadas dele devam ser utilizadas para explicar o momento atual do país”, finaliza Ruy.

Serviço

Daqui até a Eternidade - Espetáculo em celebração à vida e obra de Cazuza

Local: Guairinha - Miniauditório

Quando: 27 de setembro (quinta-feira), às 21 horas

Ingressos: R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia-entrada)