Espetáculo de dança homenageia artista plástico Guido Viaro

AN-PR

O grupo de dança DanCep, formado por alunos e ex-alunos do Colégio Estadual do Paraná, apresenta nesta terça-feira (09) e quarta-feira (10), em Curitiba, o espetáculo Guido Viaro: entre flores e cores, no palco do Teatro Guairinha (Auditório Salvador de Ferrante). A entrada é gratuita com classificação indicativa a partir de 10 anos.

Desde o final do ano passado mais de cinco mil pessoas já assistiram à apresentação que transforma as pinturas do artista em movimento corporal e conta parte da vida do pintor e professor por meio da dramaturgia. As escolas interessadas podem fazer o agendamento pelo telefone (41) 3234-5608 ou pelo e-mail [email protected]

Segundo o coordenador do grupo, Fernando Nascimento, a apresentação é resultado da pesquisa individual e coletiva sobre o artista e representa o reconhecimento da influência do seu trabalho na arte paranaense. “Dançar a trajetória de Guido Viaro é mergulhar na inspiração de um grande artista visual e um professor visionário. Trazer para a cena e para o corpo o seu olhar de artista é ocupar artisticamente o seu lugar de artista, de professor e de sujeito no mundo”, disse.

O projeto existe desde o final de 2017 em parceria com a Escolinha de Arte do Colégio Estadual do Paraná, com o Modulado de Vídeodança e o Centro Estadual de Capacitação em Artes Guido Viaro.

SERVIÇO - Espetáculo Guido Viaro: entre flores e cores.

Datas: 09 e 10 (terça e quarta-feira).

Horário: 14h e 20h.

Local: Teatro Guairinha (Auditório Salvador de Ferrante) - Rua XV de Novembro, 971 - Centro, Curitiba - Paraná.