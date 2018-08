Espetáculo de Maurício Vogue com texto de Mário Bortolotto no José Maria

Da redação

Eles nasceram no mesmo dia. Dividiram a maternidade. E em meio a famílias com realidades sociais diferentes, construíram uma longa e bonita amizade. Essa é a história de Billy e Jesse, retratada no espetáculo ‘À Meia-Noite um Solo de Sax na Minha Cabeça’. A montagem faz temporada no Teatro José Maria Santos de amanhã a 9 de setembro, de quinta a domingo.

“Em tempos de ódio, o texto é um fio de esperança no sentido de que é possível conviver e discordar. E o amor será sempre o fiel da balança”, diz o diretor Maurício Vogue.

O texto é de 1983. Escrito pelo paranaense Mário Bortolotto, o enredo traz questões muito atuais, sobre afetividade e o quanto estamos dispostos a flexibilizar nossas crenças políticas, sociais e também sexuais em prol de uma amizade. “Esse tema é universal. A história poderia se passar em qualquer época ou lugar porque se trata da história de dois amigos”, diz Bortolotto.

O espetáculo conta com um time de atores experientes e já bastante entrosados. Entre eles o ator, cantor e instrumentista ítalo-brasileiro Renet Lyon estrela de ‘O Grande Rei Leão’, que inclusive inaugurou o Teatro Regina Vogue em 2004. Na Itália, onde viveu até os oito anos, fez filmes importantes e ficou em segundo lugar na audição para o longa ‘A Vida é Bela’, de Roberto Benigni, vencedor do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 1999.

No elenco, outro ator também já esteve nas telonas. Diegho Kozievith viveu o aprendiz de feiticeiro Nino, em ‘O Castelo Rá-Tim-Bum – O Filme’, de Cao Hamburguer, em 2000. De lá pra cá, atuou em várias produções no cinema, na televisão, no teatro e ganhou o Kikito de melhor ator do Festival de Gramado pelo média-metragem ‘Paisagem de Meninos’, de Fernando Severo.

A atriz Giovana de Liz, já bastante conhecida nos palcos curitibanos, encarna a rubrica do texto, emprestando sua comicidade ao espetáculo. Também em cena estarão Jeff Franco, ator curitibano de enorme talento e Rhenan Queiroz. “A intolerância que vemos hoje nas redes sociais sempre foi expressada ao longo dos anos de diversas maneiras. O ódio está aí. E a gente o combate com amor”, diz ele.

O espetáculo também lançará uma canção inédita. A composição é de Leo Fressato, autor do hit ‘Oração’. A música ‘...’ é uma das belas canções de toda a trilha sonora do espetáculo assinada pelo diretor musical Sérgio Justen.

Serviço

À meia-noite um solo de sax na minha cabeça

Quando: De 23 de agosto a 9 de setembro, de quinta a sábado às 20h e domingo às 19h.

Teatro Zé Maria Santos

Classificação: Maior 14 anos

Quanto: R$ 20 e R$ 10 (meia-entrada)