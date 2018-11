Espetáculo ‘Flor’ faz temporada no Miniauditório do Guaíra

Ayrton Tartuce

A verdade é que nunca estamos totalmente preparados para as surpresas que a vida nos reserva, mas isso não significa que jamais poderemos aprender a viver de verdade quando nos deparamos com elas ao virar a próxima esquina.

Neste monólogo apresentamos Dante, um jovem que é surpreendido pela vida de uma forma que jamais imaginou, mas encontrará a força necessária no outro lado da parede, onde ele menos espera.

SERVIÇO

O que: Flor

Quando: De 15 de novembro a 2 de dezembro - quinta a sábado, às 20h e domingo, às 19h

Onde: Auditório Glauco Flores de Sá Brito – Miniauditório

Classificação: Livre

Quando: Preço único R$20,00 (vinte reais). 50% de desconto para a classe artística, até 2 (dois) ingressos por carteirinha. Desconto não cumulativo com outros benefícios previstos em lei.