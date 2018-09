Espetáculo infantil celebra as principais obras de William Shakespeare

Da redação

A Cia Atoss de Teatro traz de volta aos palcos a peça infantil “Shakespeare para Crianças”, montagem que procura desmistificar as obras do mais celebrado autor de todos os tempos, William Shakespeare.

Segundo o autor, Arnon Nogueira, essas obras são atemporais, não só pela poesia, mas especialmente por retratarem com perfeição os sentimentos experimentados em qualquer idade: a inveja que Iago sente de Otelo (Otelo, o Mouro de Veneza), quando este foi promovido em seu lugar, pode ser a mesma que um estudante sente quando um companheiro tira uma nota melhor na prova.

“William Shakespeare é considerado o dramaturgo mais importante da história: suas peças atravessam gerações e influenciam até hoje milhares de escritores. Mas, quem já leu alguma de suas obras, como “Romeu e Julieta” se deparou com cenas violentas e trágicas. Então, como falar destas obras com as crianças? Esse é o segredo da peça”, conta o autor.

O grupo, que já apresentou diversas temporadas em Curitiba e outras cidades, além de inúmeras apresentações fechadas para escolas, garante que o retorno dos expectadores é sempre o melhor possível.

Serviço

Shakespeare para Crianças

Quando: Dias 9, 15 e 16 de setembro, às 15h

Onde: Auditório Glauco Flores de Sá Brito – Miniauditório

Classificação: Livre

Quanto: R$20,00 (vinte reais). 50% de desconto para associados do Clube do Assinante Gazeta do Povo, Clube da Alice e portadores do Cartão Disk Ingressos, até dois ingressos por cartão/carteirinha. Descontos não cumulativos com outros benefícios previstos em lei.