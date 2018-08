Espetáculo ‘Nada de Novo Debaixo do Sol’ tem curta temporada no Miniauditório

Da redação

No elenco, o próprio produtor e diretor da peça, Jota Eme, contracena com Ananda Kuhn e Glauco Caruso. O texto é de Ewaldo Schleder. Nas linhas, entrelinhas e pausas da história, o autor expressa a amplitude histórica e a simbologia do ataque às torres usando textos poéticos e figuras de linguagem – como metáforas, hipérboles, aliterações, onomatopeias.

Nesta montagem, a obra recebe, do experiente Jota Eme, um tratamento artístico inovador, com fragmentos teatrais e cinematográficos que dão um colorido bastante inusitado à peça.

Serviço

Nada de Novo Debaixo do Sol

Onde: Auditório Glauco Flores de Sá Brito - Miniauditório

Quando: De 24 a 26 de agosto, sexta e sábado às 21h e domingo às 19h

Quanto: R$ 20

Classificação: Maior 16 anos