Espetáculo 'Os Três Sobreviventes de Hiroshima' realiza apresentação única em Curitiba

Redação Bem Paraná com assessoria

O espetáculo "Os Três Sobreviventes de Hiroshima" ganha única apresentação em Curitiba no dia 15 de setembro (sábado), às 20h, no Auditório Mario de Mari, na sede da Fiep da Avenida das Torres. No palco, três sobreviventes do primeiro ataque nuclear da história fazem seus depoimentos da uma das maiores tragédias da humanidade. São contados os momentos da explosão nuclear na cidade de Hiroshima, no Japão, em 1945, os dias seguintes e a imigração para o Brasil.

"Os Três Sobreviventes de Hiroshima" reconstrói a história do militar Takashi Morita e dos civis Kunihiko Bonkohara e Junko Watanabe, que estavam em Hiroshima no dia do bombardeio. Morita tinha 21 anos na época, Kunihiko 5 e Junko 2. Em cena, eles atuam no formato de teatro documental, também conhecido como biodrama. Fotos originais e canções da época executadas pelos sobreviventes compõem o clima da apresentação.

Com roteiro e direção de Rogério Nagai, o espetáculo deu origem ao projeto Sobreviventes Pela Paz. A ideia surgiu em 2012 com pesquisas sobre a comunidade nipo-brasileira e a imigração japonesa no Brasil. Foram doze meses de pesquisa com palestras, estudos, debates, lançamento de livro, exibição de documentários, leituras dramatizadas e apresentações teatrais.

Esta será a segunda vez do espetáculo em Curitiba. Ele passou pela capital paranaense no ano passado, dentro da mostra Fringe do Festival de Curitiba, em abril. As sessões lotadas e com muitos espectadores para fora do teatro consagraram o sucesso de "Os Três Sobreviventes de Hiroshima".

O texto, ainda que trate de uma tragédia, leva uma reflexão sobre a paz por onde passa, com uma mensagem forte de resiliência, perdão e superação. Colocar os sobreviventes em cena é uma maneira que o projeto encontrou de mostrar a importância de propagar e manter a paz, para que acontecimentos como esse nunca mais se repitam.

Hiroshima

Em 6 de agosto de 1945, no estágio final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos lançaram uma bomba na cidade de Hiroshima. Três dias depois, atingiram também Nagasaki. Foram milhares de mortos e feridos, além de sobreviventes que buscaram retomar suas vidas depois da tragédia. Os números oficiais informam entre 130 e 240 mil mortos como resultado destes que foram os primeiros e únicos ataque nuclear contra civis em toda a história.

No Brasil, há 83 sobreviventes das bombas, todos associados à Associação Hibakusha Brasil Pela Paz, anteriormente chamada de Associação das Vítimas da Bomba Atômica no Brasil. Após ajuda médica e reconhecimento dado a essas pessoas, a associação passou a se dedicar também à propagação de mensagens de paz e pelo fim de armas e usinas nucleares.

"Os Três Sobreviventes de Hiroshima" é uma das ações apoiadas pela Associação. O espetáculo é realizado pela Nagai Produções Artísticas e Culturais, criada em 2011 em São Paulo, que desenvolveu ainda o seminário "Hiroshima e Nagasaki NUNCA MAIS! em 2016", em São Paulo.

Serviço

Os Três Sobreviventes de Hiroshima

Data: 15 de setembro, sábado

Horário: 20h

Local: Auditório Mario de Mari - FIEP - Av. Comendador Franco, 1341 - Jardim Botânico, Curitiba - PR

Ingresso: R$ 50 inteira e R$ 25 meia