Espetáculo que mistura música e cinema está com ingressos à venda no Guairinha

Redação Bem Paraná com assessoria

Já estão à venda os ingressos para o espetáculo audiovisual “Cinepiano Tony Berchmans”, que acontece no dia 11 de agosto, no Guairinha (Sala Salvador de Ferrante). No show, o pianista paulista Tony Berchmans improvisa temas autorais durante a projeção do filme “O Circo” (1928), um clássico de Charlie Chaplin, estabelecendo uma conexão entre a música e as cenas.

Os ingressos custam R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada) e podem ser adquiridos no site Disk Ingressos (www.diskingressos.com.br/event/7997) e nas bilheterias do Teatro Guaíra. A meia-entrada é válida para estudantes, maiores de 60 anos, professores, doadores de sangue, portadores de necessidades especiais (PNE) e de câncer. Clientes, funcionários e prestadores de serviço da seguradora Porto Seguro têm direito a 50% de desconto na compra de até dois ingressos. Basta apresentar o cartão do segurado (versão física ou mobile), a apólice de seguro, o comprovante de pagamento ou o crachá da empresa. Clientes dos cartões Disk Ingressos e Uningressos também pagam meia-entrada.

Além de pianista, Tony Berchmans é compositor, produtor musical, especialista no estudo da música de cinema e autor do livro “A música do filme – Tudo o que você gostaria de saber sobre a música de cinema”.

A casa abre às 20h e a apresentação começa às 21h. A classificação etária é de 8 anos. O Guairinha fica na Rua XV de Novembro, 971, no Centro.

Serviço:

O que: espetáculo “Cinepiano Tony Berchmans”

Quando: dia 11 de agosto, às 21h

Onde: Guairinha (Sala Salvador de Ferrante), Rua XV de Novembro, 971, no Centro

Quanto: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada)

Link para vídeo sobre o espetáculo: www.youtube.com/watch?v=2QWhCKbSfQo