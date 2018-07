Espetáculo ‘Tino Felino – Que bicho é esse? II’ no MON

Da redação

Canções que fazem pensar, cenas que sensibilizam o olhar e uma história que instiga a reflexão sobre vida comunitária, sustentabilidade e cidadania. Esta é a matéria prima de ‘Tino Felino - Que bicho é esse? II’, espetáculo cênico-musical que está em circulação por diversas cidades e chega em Curitiba nos dias 28 e 29 de julho, no Auditório Poty Lazarotto, Museu Oscar Niemeyer. A peça tem canções do compositor Claudio Teixeira e é dirigida por Levi Brandão. O personagem central da história é Tino, um gato filhote que vive provocando seus pais com questionamentos sobre o mundo fora da Vila Animália, onde vive com seus pais e vários outros animais.

Serviço

Tino Felino - Que Bicho É Esse? II

Onde: Auditório Poty Lazarotto – Museu Oscar Niemeyer

Quando: 28 e 29 de julho, sábado e domingo, às 16h

Quanto: R$ 10 a meia entrada.