Esquema de segurança deverá mobilizar mais de 80 mil agentes na França

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O serviço de segurança da França está em alerta para possíveis atentados terroristas no próximo fim de semana.

A final da Copa do Mundo, no domingo (15), coincide com as comemorações da Queda da Bastilha, no sábado (14). A data é a principal celebração nacional dos franceses e deverá levar milhares de pessoas às ruas em todo o país.

Um dispositivo de segurança específico deve ser implantado neste final de semana, informou o jornal Le Monde. Em 2017, mais de 80 mil agentes de segurança foram mobilizados. O número deverá ser maior neste ano.

Em 2016, um caminhão avançou sobre a multidão em Nice, no sul do país, matando 86 pessoas e deixando centenas de feridos. O grupo terrorista Estado Islâmico assumiu a autoria do atentado.

A final da Copa terá início às 12h (de Brasília) do domingo. A França tentará o bicampeonato diante da Croácia.