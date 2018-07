Ivan Santos com colaboracnao dos editores do Bem Paraná [email protected]

O PT confirmou o lançamento do ex-deputado federal Dr Rosinha como candidato do partido ao governo do Estado. Ao longo da semana, será discutido a escolha do vice do petista, com possibilidade de coligação com o PCdoB. A legenda também aprovou o nome da ex-vice-prefeita de Curitiba, Mirian Gonçalves, para candidatura ao Senado. O encontro ainda homologou o nome de aproximadamente 40 candidaturas a deputado e deputada federal, e cerca de 40 candidaturas a deputado e deputada estadual.

Republicanos

O PR (Partido da República) confirmou, em convenção em Cascavel, apoio à candidatura de Ratinho Junior (PSD) ao governo do Estado. Também foi confirmada as candidaturas à reeleição dos deputados federais Luiz Nishimori e Christiane Yared. Para Ratinho Junior, o PR tem um peso político muito importante na aliança que se forma em torno de sua candidatura. "Com três deputados federais que são campeões de votos, o PR vai garantir musculatura para consolidar nossa candidatura", afirmou.

Mordomias

Na avaliação de Ratinho Junior, o PR está de acordo com as prerrogativas que existe o novo momento político. "O Paraná e o Brasil precisam fazer uma ruptura do que temos hoje. Ninguém mais aguenta tantas mordomias. Só para ver no Paraná, temos uma chácara e uma ilha exclusivo para a família do governador ou governadora", comentou.

Vice

O PR também apresentou, durante a convenção, dois nomes para compor a vice de Ratinho. São eles Akemi Nishimori, esposa do deputado Luiz Nishimori e do ex-prefeito de Assis Chateaubriand, Marcel Micheletto, que também foi aprovado como pré-candidato a deputado estadual. O PR terá três candidatos a deputado federal e 12 para estadual.

Rede

A Rede Sustentabilidade confirmou ontem a candidatura do ex-vereador de Curitiba, Jorge Bernardi, ao governo do Estado, em aliança com o PPL e a Democracia Cristã. O ex-senador Flávio Arns (Rede) e o professor Luiz Adão (DC) serão candidatos ao Senado.

Auditoria

"Nós queremos como primeiro ato fazer uma auditoria completa nas contas do Estado", disse Bernardi. "Infelizmente, o Paraná, nas últimas três décadas, não tem um planejamento estratégico", afirmou o candidato. "Nós nos inspiramos em um movimento que houve no século 20, que foi o movimento paranista, explicou ele.

Copel

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR) determinou a nulidade da sessão de abertura dos envelopes de habilitação de licitação realizada pela Copel Geração e Transmissão. O objeto do certame era o fornecimento de bens e a prestação de serviços para ampliação de duas subestações, nos municípios de Apucarana e Figueira, ambas no Norte do Estado.

Inabilitadas

A decisão foi tomada no julgamento de representação da empresa Montago Construtora, participante do certame. A representante alegou que no dia de abertura dos envelopes de habilitação no processo, em 4 de novembro de 2016, as três primeiras classificadas foram inabilitadas por não atender o edital. Segundo a empresa, isso ocorreu devido ao aditamento do edital, que gerou desentendimento entre os participantes do certame e que levou a representante a deixar de apresentar um documento essencial para a sua habilitação no processo.