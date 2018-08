'Essa geração não tem mais jeito', diz Ana Maria Braga sobre futuro político do país

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora Ana Maria Braga, 69, disse nesta terça-feira (14), no lançamento do programa SuperChef, que a população deve mudar de atitude para poder transformar o país, mas que a mudança virá mesmo com as próximas gerações. "Acho que essa geração já não tem mais jeito", disse.

Para ela, há um problema no comportamento do brasileiro, que precisa mudar. "Não adianta a gente só reclamar. Estamos em um momento em que não há representatividade, por isso o brasileiro deve dar o seu melhor, cada um em sua área, sem mais essa mania de dar um jeitinho em tudo ou levar vantagem."

"Precisamos de um milagre. Acho que essa geração já não tem mais jeito. Criou-se essa ideia do rouba, mas faz, e só meus netos vão entender que não é assim que funciona", afirmou Braga, que tem filhos na casa dos 30 anos, que começam a lhe dar esperança de melhora.

"Essa geração, que já está começando a ter filhos, é de pessoas que já não fumam, um não passa na frente do outro, eles se preocupam com a natureza. E não estou falando dessa tendência de veganismo ou de orgânicos. É algo maior, é olhar para o planeta e ver que isso pode acabar."

COOKIES

A apresentadora avalia que seu programa incentiva as pessoas a valorizarem seus trabalhos e diz que muitos telespectadores contam que mudaram de vida ao aprender uma nova receita ou tendência. "Histórias de pessoas que passaram a acreditar nelas e mudaram de vida é o que mais incentiva a todos nós da produção do programa", diz.

Um dos participantes do SuperChef, o ator Rainer Cadete, contou que um amigo mudou de vida devido a uma receita de cookie. "Ele disse que comprou um carro vendendo cookies que aprendeu com você", contou ele à apresentadora. Cadete prometeu levar os cookies ao programa.

O SuperChef estreia no próximo dia 20 dentro do programa Mais Você (Globo) e terá, além de Cadete, Carla Dias, Daiane dos Santos, Françoise Forton, Maria Joana, Raul Gazolla, Rainer Cadete, Rafael Cortez e Rafael Zulu. Eles concorrerão ao prêmio de R$ 50 mil.

Criado em 2012, o SuperChef Celebridades um projeto original que mostra a competição de amadores da cozinha. A Globo também já fez três edições do SuperChefinhos, com a participação de crianças. Marina Ruy Barbosa e Isabella Dummond participaram da primeira edição.