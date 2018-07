29a Aberto do Estado do Paraná

O maior e mais tradicional torneio do Paraná, organizado pela Federação Paranaense e Catarinense de Golfe, acontece neste final de semana – de 15 a 17 de junho – no Alphaville Graciosa Clube, valendo pontos para os rankings estadual, nacional e mundial.

Mais uma vez o Aberto do Estado do Paraná, conta com um grande número de participantes, ao todo serão 114 jogadores. De sexta a domingo, os melhores atletas do Brasil entram em campo na busca do título de campeão. No final de semana, os jogadores da categoria M2 e M3, se juntam para a disputa do torneio e dos pontos para o ranking estadual.

O gaúcho Herik Machado, tricampeão do torneio (2015, 2016 e 2017) está confirmado no torneio para defender o seu título. Também estão na disputa nove dos dez melhores golfistas do Ranking Nacional, entre eles – Jinbo Há, Lucas Park, Daniel Ishii e Pedro Nagayama. Entre os paranaenses destaque para Daniel Celestino, Arthur Locoman dos Santos, Jair Benke Junior e João Paulo Albuquerque.

Assim como no masculino, a categoria feminina estará bem representada por quatro das cinco melhores jogadoras do ranking nacional. A paulista Lauren Grinberg, número 2 do ranking nacional, tenta o bicampeonato após ter vencido em 2016, mas terá adversárias de peso como Laura Helena Caetano, Roberta Avery e a jogadora local Zenilda Alves de Souza.

O torneio conta com o apoio dos patrocinadores oficiais da FPCG: Poliservice, Weiku do Brasil, Carrér, Kapersul, 10 Pastéis, E-tourism, Águas Sferriê e Otello. E o patrocínio governamental das seguintes empresas: Mili, Condor, Consórcio Servopa e Bree, através da Lei de Incentivo ao Esporte.

FPCG APRESENTA AO CONSULADO JAPONÊS O PROJETO GOLF-7

A Federação Paranaense e Catarinense de Golfe representada pelo Presidente Sakae Tamura e seus colaboradores Enzo Miyamura e Adriano Herrero, estiveram nesta quarta-feira (13) no Consulado Geral do Japão em Curitiba. O grupo foi apresentar ao Consul Hajime Kimura o Projeto Golf-7, uma modalidade adaptada para pessoas com deficiência.

Fátima Alves da Cruz, idealizadora do projeto, e seus parceiros, Renato Viera e Diva Benassi, também participaram da visita. O objetivo do encontro é dar início à integração dos países através da modalidade, que proporciona o desenvolvimento pessoal dos alunos com diversos tipos de deficiência.

Há mais de 10 anos inserido em escolas especiais do Paraná, o Golf-7 já teve comprovados nos praticantes, excelentes resultados em diferentes aspectos. São características básicas do golfe, que ajudam a habilidade motora, a concentração, a capacidade de sociabilização entre outros benefícios.

“Este primeiro contato foi muito bom. É um primeiro passo. Certamente, no futuro, Federação e Consulado farão grandes trabalhos juntos”, comemorou o presidente, Sakae Tamura.

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA TORNEIO BENEFICENTE IMIN 110

O Torneio IMIN 110 é um dos maiores torneios beneficentes do país e está marcado para o próximo dia 08 de julho, no Alphaville Graciosa Clube. A modalidade será Stroke Play, em 18 buracos, com shot gun às 08:30h.

As inscrições estão abertas a partir desta terça-feira, dia 12. Foram disponibilizadas 110 vagas, que deverão ser preenchidas através da secretaria do clube, pelo telefone 3551-1389. O valor é de R$120,00.

As entidades beneficiadas são: Lar Santa Mãe Junshin, Asilo São Vicente de Paulo e APACN. Os patrocinadores do torneio são: Condor, Denso, Quimilaus, Bom Transporte Logística, Doc Center, Naturalle e Ovos Agro.

DIMAS PARQUET E ZENILDA ALVES DE SOUZA SÃO CAMPEÕES DO IV ABERTO DAS CATARATAS

Neste final de semana – dias 9 e 10 de junho – aconteceu a 4ª edição do Aberto das Cataratas, no Wish Golf Resort em Foz do Iguaçu. Novamente o torneio foi um grande sucesso, o campo recebeu mais de 100 jogadores de vários clubes do Brasil, além de golfistas do Paraguai e da Argentina. O forte vento de sábado e domingo, dificultou as jogadas mas, não impediu os golfistas Dimas Parquet e Zenilda Alves de Souza, de serem os grandes campeões.

A organização do torneio promoveu uma parte social bem movimentada. Na sexta-feira – dia de treino – os golfistas se reuniram para o golf night, competição noturna com bolas que brilham no escuro e degustação de queijos e vinhos. No sábado os golfistas se reuniram no almoço e no poker night. No domingo também teve almoço e a cerimônia de encerramento, com sorteio de diversos brindes.

O golfista Dimas Parquet estava empatado no primeiro dia com mais dois golfistas, porém, ao realizar 74 no domingo, tornou-se campeão com 151 gross. Na categoria feminina a grande campeã foi Zenilda Alves de Souza que liderou os dois dias de torneio, vencendo com 169 gross.

Na categoria M1 – o vencedor foi Jocimário Souza com com 144 net, seguido de Fábio de Carli com 148 e Pedro Henrique dos Santos com 149 net.

Na categoria M2 – o primeiro lugar ficou com Toshikatu Gondo com 151 net, em segundo ficou Gabriel Previgliano com 152 net e em terceiro Futoshi Matsuda com 155 net.

Na categoria M3 – o campeão foi Andreas de Carli com 131 net, seguido de Cyro Uminski com 137 net e Robert Aveiro com 142 net.

Na categoria M4 (Stableford) – o título ficou para Daoud Nasser com 83 pontos, em segundo ficou Giovani Spezia com 82 e em terceiro Dario Gotte com também 82 pontos.

Na categoria F1 – a campeã foi Sonia Tarnowski com 146 net, seguida de Tania Fogaça com 148 e Renata Uminski com 149 net.

Na categoria F2 – a vencedora foi Lucia Tomita com 65 pontos, em segundo ficou Neide Nakagawa com 64, e em terceiro Tereza Gondo com 59 pontos.

O evento tem apoio da Weiku, Shopping Catuaí Palladium, Multishop, Bliss Travel, Mineromix, Rafain, Cataratas S.A, Village Iguassu Golf Residence, GJP Hotels & Resorts, Dom Pedro Hotels, Federação Paranaense & Catarinense e Paraná Lonas.

INSCREVA-SE PARA A 2ª ETAPA CIRCUITO BEST GOLF – CLUBE CURITIBANO

O Clube Curitibano sediará a segunda etapa do Circuito Best Golf no próximo dia 28 de junho, o torneio é considerado um dos maiores circuitos femininos do país, pois reúne durante as etapas mulheres de vários clubes do Paraná e de Santa Catarina. O shot gun está marcado para às 10 horas da quinta-feira.

As inscrições deverão ser feitas diretamente com a secretaria da Sede de Golfe. O valor da inscrição é R$ 130,00.

A equipe vencedora da primeira etapa foi a do Graciosa Country Club.

O Circuito é disputado em quatro etapas, sendo em cada uma, jogados 18 buracos. A modalidade é Stroke Play para todas as categorias. Confira a agenda completa:

2ª Etapa: 28/06 – Clube Curitibano;

3ª Etapa: 27/09 – Alphaville Graciosa Clube;

4ª Etapa: 25/10 – Graciosa Country Club.



LUCAS PARK FOI CAMPEÃO GERAL DO FALDO SERIES SOUTH AMERICA CHAMPIONSHIP

Nos dias 1º a 3 de junho foi realizado o Faldo Series no São Fernando Golf Club, organizado pela CBG e Faldo Series com apoio da Federação Paulista. O campeão geral foi Lucas Park do Paradise Golf Club, que disputou um emocionante playoff triplo com o golfista Thomas Choi do São Paulo Golf Club e a paraguaia Giovanna Fernandez, de apenas 15 anos.

Outro playoff aconteceu na categoria Sub 16 masculina, onde o paulista Guilherme Grinberg perdeu o desempate para o equatoriano Nicolas Cimadevilla. Além de Lucas Park, outro brasileiro campeão foi Filipe Rossi, da categoria Sub 21.

Ganharam o direito de disputar a Grand Final: Os brasileiros Lucas Park (Sub 18) e Filipe Rossi (Sub 21). Além do equatoriano Nicolas Cimadevilla (Sub 16) e das paraguaias Viviana Maria Prette (Sub 21) e Giovanna Fernandez Lopez (Sub 16).

Os paranaenses e catarinenses que disputaram o circuito ficaram nas seguintes posições: 11º Arthur Locoman dos Santos (Sub 16) – 7º Beatriz Pinheiro (Mini Faldo) – 19º Bernardo Bendhack (Sub 18) – 13º Daniel Celestino (Sub 18) – 7º Diego Aragon (Sub 18) – 21º Gabriel Edydio (Sub 16) – 15º Jair Inácio Benke Junior (Sub 18) – 25º João Rafael Mercer (Sub 16) – 7º Maria Julia Ribeiro (Sub 16) – 3º Matheus Mercer (Mini Faldo) – 9º Otoniel Bueno de Oliveira (Sub 21) – 19º Pedro Henrique dos Santos (Sub 16) – 29º Pedro Rebel (Sub 16) – 8º Renato da Silva Filho (Sub 16) – 5º Ulisses Toledo Junior (Sub 21) – 6º Victoria Cavali (Mini Faldo) e 23º Vitor Martins (Sub 18).

O torneio conta também com apoio do Comitê Olímpico do Brasil (COB), com recursos da Lei Agnelo Piva. O Hospital Pequeno Príncipe, de Curitiba (PR), é a entidade beneficiada pelo programa de Responsabilidade Social da CBG.



JAIR BENKE JUNIOR E ZENILDA ALVES DE SOUZA VENCEM O XXIV O ABERTO DE GOLFE – TAÇA COMENDADOR CYRO PELLIZZARI

O Las Palmas Golf & Country Club realizou o XXIV Aberto de Golfe – Taça Comendador Cyro Pellizzari, neste final de semana, dias 26 e 27. Foram aproximadamente 80 jogadores em campo que disputaram o título deste ano. O Pro-Am que aconteceu na sexta-feira, dia 25, teve como campeões os atletas amadores: Mario Braga, Helio Aihara, Renildo Prâmio, e o profissional Felipe Navarro, que além de conquistar o título na sexta, venceu no final de semana a 3º etapa do CBG Pro Tour.

O campeão do Aberto foi o Jair Benke Junior, líder do primeiro dia, que manteve seu nível de jogo, sendo o único golfista a terminar no domingo abaixo do par, com 142 gross. A campeã da categoria feminina foi a Zenilda Alves de Souza que finalizou o primeiro dia empatada com a Maria Cristina Bueno, mas no domingo, venceu por duas tacadas finalizando com um total de 166 gross.

Na categoria M1, o campeão foi Pedro Henrique dos Santos com 137 net, seguido de Renato da Silva Filho com 138 net, em terceiro ficou Michael Hugget com 140 net.

Na categoria M2, o vencedor foi Licir Brito Filho com 130 net, seguido de Antônio Capistrano com 142 net, e Renildo Prâmio com também 142 net.

Na categoria M3, o primeiro lugar ficou para Francisco Sekles Ferelle com 125 net, e em segundo Kenji Otofuji com 129 net, e em terceiro Eduardo Zipperer com 135 net.

Na categoria M4 – Stableford, o título ficou com André Scartezini Marques com 81 net, seguido de Walter Souza com 76 net e Carlos Mathias com 75x net.

Na categoria F1, a campeã foi Renata Waihrich com 129 net, seguida de Isabela Santos Franceschi com 142 net e Naiara Costa com 143 net.

Este evento foi patrocinado por Neves Odontologia, La Dolce Vita Park Hotel, Cárrer Agrícola, Santos Advocacia, Clínica Examini, Otello Moda Masculina, Clinotam, Bracov, Sudoeste Casa de Carnes, Parmeira e Bom Pastor.