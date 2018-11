Estácio realiza sua primeira Feira Virtual de Estágios e Empregos 

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Até esta sexta-feira (9), a Estácio promove sua 1ª Feira Virtual de Estágios e Empregos, da qual poderão participar não apenas alunos e egressos, mas também estudantes ou formados de todo o Brasil. Para participar da Feira Virtual, os interessados deverão fazer seu pré-cadastro no link: www.estacio.br/feiravirtual. Durante os dias de permanência da feira, que estará disponível 24 horas por dia, será possível conferir carreiras em evidência e candidatar-se em vagas que serão oferecidas por grandes empresas, como Stefanini, Amil, KPMG, Manpower, CIEE, STB, Cia de Talentos, dentre outras, que já aderiram à iniciativa. Confira a programação completa da feira: https://verosolutions.6connex.com/event/feiravirtual/estacio/login



Palestras também serão disponibilizadas para que os estudantes fiquem por dentro das novidades que estão acontecendo no mercado. Entre os temas a serem abordados estão Comportamentos, Empreendedorismo, Inovação, Crowdfunding, Dicas de currículo campeão, Como participar de entrevistas e muito mais. Vários conteúdos com dicas sobre o mercado serão disponibilizados. A programação pode ser conferida no site da Feira e as inscrições no www.estacio.br/feiravirtual.



“Os candidatos que buscam uma oportunidade poderão disponibilizar seus currículos para vagas abertas e para bancos de currículos. Além de organizar eventos para promover oportunidades de inserção dos alunos no mercado de trabalho, a Estácio investe em iniciativas que fomentam a empregabilidade ao fechar parcerias com diversas empresas para oferta de vagas de estágio e emprego para estudantes de todo o Brasil e em diversas áreas de atuação”, afirma Liliana Sebusiani, gerente de Empregabilidade da Estácio.



A Estácio é um dos maiores e mais respeitados grupos do setor educacional do Brasil, atuando há 48 anos no segmento de ensino superior. Está presente em 23 estados e no Distrito Federal, por meio do ensino presencial, e em todo o Brasil com o EaD, contando com mais de 500 mil alunos matriculados.