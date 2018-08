Estações-tubo terão internet wi-fi e sede da Prefeitura será prédio solar

SMCS

Os esforços de Curitiba para se tornar uma cidade inteligente acabam de render novos frutos. Uma parceira firmada entre a Prefeitura e a Companhia Paranaense de Energia (Copel) definiu a implantação de internet wi-fi em estações-tubo da cidade e a transformação do Palácio 29 de Março, sede da administração municipal, em prédio solar – que vai usar a painéis fotovoltaicos para suprir as necessidades de energia.

O acordo prevê também implantar internet wi-fi em Faróis do Saber e Inovação e em prédios públicos da Regional Tatuquara para facilitar o acesso dos moradores ao aplicativo Saúde Já, de marcação de consultas na rede pública municipal de saúde.

A novidade foi anunciada na tarde desta quinta-feira (9/8) durante encontro entre o prefeito Rafael Greca e o presidente da Copel, Jonel Nazareno Iurk, e executivos da estatal paranaense de energia elétrica.

O prefeito explicou que o município vai transformar o Bosque da Copel, entre os bairros Bigorrilho e Campina do Siqueira, em Reserva Particular do Patrimônio Natural do Município (RPPNM). O local é usado para controle das cheias do Rio Iguaçu e abriga também o Chapéu Pensador, gabinete do Governo do Estado na Copel.

“Agora este local será para sempre preservado”, comemorou Greca. A RPPN é uma categoria de Unidade de Conservação privada, com objetivo de conservar a diversidade biológica. Curitiba foi pioneira ao incluir a criação delas em sua legislação municipal.

Sonho se torna realidade

O prefeito explicou que há muito tempo alimenta o sonho de intensificar o aproveitamento da luz solar em forma de energia em prédios públicos. “Um dia sem sol em Curitiba é um dia com mais sol que na Alemanha, que é um país campeão no aproveitamento da luz solar. E nós não aproveitamos isso”, lamentou Greca.

O presidente da Copel explicou que, além da Prefeitura, a ideia é estender a instalação de painéis fotovoltaicos no Palácio Iguaçu, sede do Governo do Paraná, e no Museu Oscar Niemeyer (MON).

Internet nas estações-tubo

A internet gratuita também chegará aos usuários de ônibus. Os primeiros beneficiados serão os passageiros da linha Santa Cândida/ Praça do Japão.

A Copel Telecom vai prover wi-fi em 34 estações-tubo. Além desta rota, a estação-tubo da Praça Carlos Gomes, onde passa o Ligeirão Boqueirão, também contará com o benefício. “Este é o começo do projeto. Pretendemos ampliar para outras linhas no futuro”, adiantou o prefeito.

Como contrapartida, a Copel Telecom usará a mídia da TV Ônibus para divulgar serviços. A empresa poderá também colocar logotipos nas estações-tubo, avisando que ali tem internet da Copel.

Faróis do Saber e Inovação conectados

Os curitibinhas não foram esquecidos. Três Faróis do Saber e Inovação serão contemplados com internet wi-fi nesta primeira etapa. É uma melhoria que vai repercutir diretamente no desempenho dos alunos, que terão internet de alta velocidade para desenvolver projetos.

Os primeiros contemplados são os Faróis do Saber e Inovação do Cajuru, Vista Alegre e Pinheirinho.

Tatuquara na rede

Em maio deste ano, durante uma audiência do projeto Prefeitura nos Bairros, quando o prefeito visita as administrações regionais para verificar in loco a situação dos serviços públicos naquele ponto da cidade, Greca tomou conhecimento que os usuários da rede municipal de saúde usavam pouco o aplicativo para celular Saúde Já, porque o sinal de internet na região é ruim.

“Agora nós vamos resolver o problema. Vamos levar internet de qualidade da Copel Telecom para esta região da cidade que é muito carente e que tem sido prioridade da nossa gestão na implantação de programas do município e serviços”, disse o prefeito.

A internet wi-fi será instalada nos prédios públicos da região, como unidades de saúde, Rua da Cidadania do Tatuquara, escolas e Faróis do Saber. “Vamos tirar as pessoas das filas nos postos de saúde, proporcionando a elas a comodidade de usar apenas o celular para marcar as consultas. Estamos aderindo à modernidade e trazendo mais qualidade de vida para os curitibanos. Viva Curitiba!”.

Presenças

Participaram também do encontro, a secretária do Meio Ambiente, Marilza Dias, o presidente da Urbs, Ogeny Maia Neto, o diretor executivo da Copel Geração e Transmissão, Sergio Luiz Lamy, o diretor-presidente da Copel Telecom, Adir Hannouche, e o diretor adjunto da Copel Distribuição Acácio Nakayama.