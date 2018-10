Estado diz realizar mudança radical no controle de reformas

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A gestão Márcio França (PSB) informou, em nota, que realiza atualmente uma mudança radical no sistema de reformas e melhorias na rede estadual. "Há uma revisão para uma redução drástica na burocracia de como o dinheiro chega até as escolas para transformar o investimento em uma melhoria real."

O governo diz ter começado a liberar R$ 27 milhões para mais de 5.000 escolas por meio do programa Orçamento Participativo Jovem, destinado aos Grêmios Estudantis.

"Os processos precisam ser revistos, sempre atendendo às solicitações do Tribunal de Contas do Estado", diz a pasta da Educação, que, de acordo com a nota "está promovendo uma mudança que dá autonomia e agilidade para as escolas, reduzindo a burocracia para que os educadores e os alunos tenham acesso aos recursos".

A secretaria cita ainda a criação de um sistema de cadastro de microempreendedores locais para que a escola tenha autonomia para contratar serviços de manutenção.

Já processos para grandes obras continuam realizados pela secretaria.