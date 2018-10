Estados Unidos perdem da Holanda e ficam fora da semi do Mundial feminino de vôlei

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os Estados Unidos estão fora da semifinal do Campeonato Mundial feminino de vôlei. Atual campeã, a seleção norte-americana foi derrotada pela Holanda por 3 sets a 2 (30-32, 15-25, 25-22, 25-15 e 15-9), nesta segunda-feira (14), no Japão.

Essa foi a segunda derrota dos Estados Unidos na terceira fase do torneio. No domingo, a equipe dirigida pelo lendário Karch Kiraly havia perdido para a China pelo mesmo placar, depois de estar vencendo por 2 sets a 1.

Como as chaves da terceira fase são compostas apenas por três seleções, os Estados Unidos não têm mais chance de ficar entre as duas primeiras do Grupo H que avançam à semifinal.

Dessa forma, China e Holanda se enfrentam nesta terça apenas para definir as posições no grupo. Os Estados Unidos, por sua vez, se despedem após a quarta derrota consecutiva. O time norte-americano também vinha de uma medalha de bronze nas Olimpíadas de 2016 e era considerado um dos favoritos ao título mundial.

A outra chave também já definiu os dois classificados para a semifinal. A Itália confirmou a vaga ao derrotar o Japão por 3 sets a 2, com parciais de 25-20, 22-25, 25-21, 19-25 e 15-13.

Com isso, as italianas, únicas invictas do torneio, se juntam à Sérvia no Grupo G. Nesta terça, as duas seleções europeias se enfrentam para definir as posições do grupo e o cruzamento das semifinais.

A Sérvia é a atual vice-campeã olímpica e é uma equipe em ascensão no cenário internacional. A Itália foi campeã mundial em 2002 e terminou em quarto lugar em 2006 e 2014. Nas Olimpíadas de 2016, a Itália nã passou da primeira fase.