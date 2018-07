Estagiário: veja a lista dos 10 tipos mais desejados e dos 10 mais odiados

Da redação

Ser ágil, trabalhar em equipe, ansioso e inseguro. Estas são algumas características que podem ser facilmente identificadas pelos recrutadores na hora de selecionar um candidato a vaga de estágio. Mas o que pouca gente sabe é que há algumas que são essenciais e muito valorizadas pelo mercado enquanto há outras que são abominadas pelos selecionadores.

“O mercado procura cada vez mais estagiários com boas qualidades técnicas e comportamentais. Não dá mais para ficar selecionando pessoas e fazendo apostas. As empresas querem cada vez mais candidatos comprometidos com o negócio e resultados, além de dominar um segundo idioma e pacote Office. Estagiários com perfis que não se enquadrem nessa linha estão sendo excluídos com frequência das etapas de seleção”, explica Juliana França, coordenadora de projetos da Page Talent, unidade de negócios da Page Personnel dedicada ao recrutamento de estagiários e trainees, parte do PageGroup.

Equilibrio e ritmo

10 características técnicas e comportamentais que as empresas buscam nos estagiários:

Domínio do Excel

Fluência do idioma inglês

Boa comunicação

Proatividade

Resiliência

Autonomia

Agilidade

Trabalho em equipe

Senso de dono

Engajamento



10 características técnicas e comportamentais que as empresas abominam nos estagiários:

Não quer crescer

Ser acomodado

Falta de respeito

Não correr atrás das informações

Candidato que mente no CV

Só vem pra aprender, não coloca a mão na massa

Estagiário que não para em nenhuma empresa

Ansioso

Achar que é “café com leite” e não assume responsabilidade

Não saber conciliar o estágio x faculdade

O que é preciso saber antes de se candidatar a uma vaga

Antes de se candidatar a um estágio, é importante considerar as normas da Lei do Estágio e também seus objetivos pessoais. Confira alguns fatos que todo o estudante precisa saber antes de participar dos processos seletivos:

1 É uma porta de entrada para o mercado de trabalho

O candidato deve pensar no estágio como porta de entrada para o mercado. Afinal, quem foi estagiário sai na frente na busca do primeiro emprego, já que no período de estágio ele pode contar com o supervisor dando atenção.

2 É uma forma de entender melhor seu perfil profissional

É muito comum que o jovem não tenha ideia do que quer ser. O estágio é uma boa oportunidade para que ele se descubra e perceba que está indo no caminho certo.

3 Tem duração de 2 anos

A Lei do Estágio permite que o estudante permaneça na empresa por dois anos, exceto quando se tratar de estagiário com deficiência, mas os contratos costumam ser de um ano. A cada ano de trabalho, o estagiário tem direito a 30 dias de férias. Leia mais sobre a lei do estágio.

4 Carga horária é reduzida

O estágio garante aos jovens uma forma de conhecer o mercado de trabalho sem comprometer os estudos, já que a carga horária diária deve ser reduzida. São, no máximo, 6 horas diárias, no caso do ensino superior, da educação profissional de nível médio e do ensino médio regular.

5 Proatividade é uma das características mais procuradas

A proatividade e a responsabilidade com horários e prazos são os principais interesses das empresas. Quando estiver tentando uma vaga, o candidato deve mencionar as experiências que já teve em projetos escolares ou acadêmicos. É recomendado que ele se prepare antes, pesquisando a respeito da empresa e que, durante a entrevista, procure ouvir antes de falar.



Fonte: Instituto de Evaldo Lodi (IEL)