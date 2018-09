Estagiários: escape game e realidade virtual na seleção

Da redação

O mercado jovem está bombando e, de olho nisso, a Companhia de Estágios – consultoria e assessoria especializada em vagas para esse público – apostou em tecnologia de ponta para atender uma demanda que, só nos últimos 3 anos, cresceu 45%. Prestes a lançar um sistema exclusivo de recrutamento, a empresa encarou o desafio de atender cada vez mais candidatos – 110 mil só primeiro semestre desse ano – de forma ainda mais eficaz. Como? Investindo pesado em inteligência artificial e gamificação.

Gamificação – realidade virtual, seleção otimizada

A grande aposta da recrutadora é a gamificação do processo seletivo – uma forma lúdica de propor testes aos candidatos, deixando-os mais à vontade para fazer escolhas que reflitam, de fato, sua personalidade. Para tal, uma das novidades trazidas pela Companhia de Estágios é o “The Intern Game” – um jogo 2D que simula a saga de um estudante em busca do primeiro estágio. Propondo vários desafios, desde o caminho para a entrevista até o momento cara a cara com os recrutadores, o game informa ao jovem, ao final do jogo, detalhes do seu perfil e dá dicas de como turbinar suas habilidades para aumentar suas chances de contratação.

E tem mais: para o momento das dinâmicas, a empresa desenvolveu um jogo de escapada – no estilo escape 60 – todo em realidade virtual. A experiência indoor propõe uma série de enigmas que devem ser resolvidos em grupo, estimulando a competição, organização, agilidade e liderança. Essa imersão realista empolga ainda mais os candidatos e, ao mesmo tempo, permite uma análise mais aprofundada dos recrutadores sobre a personalidade dos jogadores.

Jogo de escapada – Realidade virtual (Será usado pela primeira vez no Programa de Estágio do Twitter no Brasil)

Check in virtual

Chá de cadeira, por exemplo, também ficou no passado! Pensando em tornar o processo mais ágil desde a chegada do candidato, a recrutadora integrou ao seu sistema a opção de check in virtual, onde o candidato, por meio de tablets disponibilizados na recepção, pode confirmar sua presença, inserindo seu CPF no aplicativo exclusivo da empresa.

Após confirmar para qual vaga ele irá concorrer, podendo, inclusive, tirar uma foto de identificação e informar se trouxe ou não seu currículo impresso, o candidato é direcionado para a sala de seleção correspondente. Segundo Tiago Mavichian, diretor da Companhia de Estágios, o jovem leva apenas um terço do tempo que, normalmente, precisaria aguardar até ser encaminhado para o local de atendimento adequado.

Para as empresas: Histórico de desempenho

Mas, o sistema não foi pensado apenas para entreter os candidatos e facilitar a vida dos entrevistadores, a recrutadora já tem colhido resultados com ajuda da inteligência artificial, conforme explica Mavichian: “Toda essa tecnologia, aliada ao processo de seleção consegue identificar quais candidatos tem mais o perfil de uma empresa, baseada no histórico de contratação bem-sucedido da empresa.”

PIONEIRO

Twitter será a primeira empresa a usar a novidade

O projeto, que contou com um investimento de R$ 500 mil, será lançado amanhã. A Companhia de Estágios conduzirá uma das etapas de seleção do Twitter com o Jogo de realidade virtual para a seleção de seis estagiários para atuarem no escritório da empresa de São Paulo. Os estudantes selecionados serão os primeiros a usarem oficialmente o sistema desenvolvido exclusivamente para a recrutadora. As inscrições para esse processo abrem na segunda feira e podem ser feitas pelo site da empresa (www.ciadeestagios.com.br).