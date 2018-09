Estagnação de Alckmin causa troca de farpas pública no PSDB

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em meio à tensão na campanha de Geraldo Alckmin (PSDB) pelo desempenho pífio nas pesquisas, tucanos trocam farpas publicamente.

O deputado federal Marcus Pestana (PSDB-MG) criticou o senador Cássio Cunha Lima (PSDB-PB) por contestar, em entrevista à Folha de S.Paulo, a estratégia de Alckmin de atacar Jair Bolsonaro (PSL) e não apenas o PT.

"O senador Cassio está absolutamente equivocado, talvez porque tenha deixado na Paraíba se consolidar a polarização entre os extremos, que cristaliza uma ruptura do tecido social e político brasileiro", disse Pestana. "Esse não é o momento de DRs [discussão de relacionamento] públicas."

"Creio que o senador Cassio está se rendendo ao maniqueísmo e se associando a um dos campos. Ao invés de criticar publicamente, ele deveria receber lá na Paraíba o nosso candidato Geraldo Alckmin."

Pestana concorda com o posicionamento do presidenciável tucano de "polemizar tanto com a extrema direita quanto com a extrema esquerda".

"Nós temos o dever de alertar a população dos riscos que estão sendo corridos."

Cunha Lima disse que o PSDB "não pode cometer o erro de achar que tem a fidelidade absoluta" do eleitorado tucano e que precisa recuperar o apoio de eleitores antipetistas, hoje com o capitão reformado.