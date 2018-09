Estagnado no Datafolha, Ciro diz para eleitores desconsiderarem pesquisas

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após aparecer estagnado com 13% das intenções de voto na pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (20), o presidenciável Ciro Gomes (PDT) disse que sua estratégia para sair desse patamar será "atacar em trancelim e defender em zigue-zague".

O candidato levantou dúvidas sobre a honestidade dos institutos de pesquisa e disse esperar que o eleitor não delegue a eles o seu voto no primeiro turno, que deve ser dado por convicção em seu projeto.

"Não é razoável que um cidadão amadurecido politicamente entregue sua decisão e de sua família a institutos de pesquisa. Nem porque podem ser desonestos —porque estamos no país em que até deputado se compra—, mas porque estamos num sistema em que podemos ter duas opções, uma no primeiro turno e outra no segundo, por isso devemos votar em quem achamos melhor", disse.

Ciro falou a jornalistas no centro de São Paulo, antes de uma reunião no Instituto dos Arquitetos, em que discutiu propostas na área da habilitação.

No levantamento do Datafolha, o pedetista aparece tecnicamente empatado com ex-prefeito Fernando Haddad (PT), que atingiu 16% —a margem de erro é de dois pontos percentuais. Jair Bolsonaro lidera com 28% das intenções de voto.

As simulações do Datafolha para segundo turno mostram que Ciro é o único candidato que venceria todos os rivais. Ele bateria Bolsonaro com 45% das intenções, vantagem de 6 pontos sobre o capitão.

O instituto entrevistou 8.601 eleitores de 323 municípios na terça e na quarta (19). A pesquisa foi contratada pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. O levantamento registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com o número BR-06919/2018.