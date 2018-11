Estamos virando o jogo de forma espetacular, diz Ciro no Triângulo Mineiro

Folhapress

UBERLÂNDIA, MG (FOLHAPRESS) - A dois dias da eleição no primeiro turno, o presidenciável Ciro Gomes (PDT) disse em visita a Uberlândia (MG) que acredita na virada em relação à posição que ocupa nas pesquisas eleitorais. Segundo o Datafolha desta quinta-feira (4), ele registra 13% dos votos válidos, atrás de Jair Bolsonaro (PSL), com 39%, e Fernando Haddad (PT), com 25%.

"Estamos virando o jogo de uma forma absolutamente espetacular. Eu vou trabalhar até às 17h do dia 7 porque é a minha responsabilidade", disse o candidato. "Eu não posso deixar o Brasil cair na mão do fascismo, que nega as liberdades, que destrói a democracia, que não tem ideias e nenhuma experiência para enfrentar o drama do país".

Questionado sobre como acabará com a polarização política, ele disse que recorrerá ao exemplo e ao diálogo. "Não é possível mais que o ódio e o fascismo sejam a resposta para um antipetismo, porque o PT perdeu a condição política de nos governar a partir de toda a contradição que aconteceu. Ou seja, nós precisamos de um novo caminho".

Ciro participou de caminhada próximo ao terminal central de Uberlândia. A previsão é de encerrar a campanha política amanhã no Ceará, seu estado natal.