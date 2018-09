Estão abertas as inscrições para a edição 2019 do Programa Trainee da Nestlé

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Nestlé está com inscrições abertas para a edição 2019 do seu programa de trainee. O objetivo é capacitar os candidatos para que assumam posições de liderança ao final do processo. A duração do programa é de dois anos, e os selecionados podem ser alocados em qualquer região do Brasil.

Jovens que tenham terminado a graduação a partir de dezembro de 2016, ou com conclusão prevista para até dezembro de 2018, podem se candidatar. O programa aceita todos os cursos superiores. É necessário que os participantes tenham bom domínio de inglês e disponibilidade para viajar constantemente.

Os candidatos passarão por quatro etapas de seleção. As fases iniciais envolvem avaliação dos perfis dos participantes, testes de inglês e lógica, e uma dinâmica online. Em novembro, ao final do processo, um grande evento reunirá os finalistas na sede da companhia, em São Paulo.

Para participar, é necessário inscrever-se no site da empresa até o dia 17 de outubro. Os candidatos também podem encontrar mais informações na página brasileira da empresa (www.nestle.com.br).