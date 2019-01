Estão abertas as inscrições para o concurso do Cortejo Real de Curitiba

SMCS

Estão abertas as inscrições para o concurso que escolherá o Rei Momo, a Rainha e as princesas do Carnaval curitibano de 2019. Podem participar maiores de 18 anos, residentes em Curitiba há pelo menos seis meses, que tenham espírito carnavalesco, simpatia e samba no pé.

As inscrições devem ser feitas até o dia 6 de fevereiro, na sede da Fundação Cultural de Curitiba (Engenho da Inovação – Rua Engenheiros Rebouças, 1732). Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 3213-7576 e 3213-7582.

O rei, a rainha e as princesas representam a cidade em eventos do Carnaval agendados pela Fundação Cultural. As obrigações dos eleitos começam logo depois do concurso.

A Comissão Julgadora será escolhida pela Fundação Cultural e composta por pessoas com reconhecida atuação nas diversas áreas da cultura. O concurso será feito no dia 7 de fevereiro, no Memorial de Curitiba, às 20h30.

