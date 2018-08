Estão abertas as inscrições para o vestibular da Federal do Paraná

Redação Bem Paraná com assessoria

Começa nesta segunda-feira (13) o período de inscrições para o vestibular da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Os candidatos podem se inscrever no processo seletivo até o dia 11 de setembro, exclusivamente pelo site www.nc.ufpr.br.

A prova da primeira fase do processo seletivo será no dia 21 de outubro. A divulgação dos aprovados está marcada para o dia 5 de novembro e as provas da segunda fase serão aplicadas nos dias 25 de novembro (compreensão e produção de textos – redação) e 26 de novembro (específicas e de habilidades específicas).

O valor da inscrição não foi reajustado e continua R$ 120. Para os treineiros a taxa será R$ 119.

O candidato que quiser alterar a opção de curso, língua estrangeira ou a sua categoria de concorrência depois de ter efetivado sua inscrição poderá fazer até às 17h00 do dia 14 de setembro, mediante pagamento de taxa de R$ 35.

Isenção

Têm direito a isenção da taxa de inscrição os estudantes que comprovem não poder arcar com a taxa, por meio da inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). O período para requerer este direito é de 13 a 19 de agosto.

Também podem solicitar isenção os estudantes que comprovem ter renda familiar per capital igual ou inferior a um salário mínimo e meio e que tenham cursado todo o ensino médio em escola da rede pública ou como bolsista integral em escola da rede privada. O período para requerimento desta situação é de 13 a 23 de agosto.

O processo seletivo também garante a reserva de vagas para estudantes de escolas públicas e para estudantes pretos, pardos e indígenas. Serão destinadas pelo menos uma vaga por curso de graduação para estudantes com deficiência.

A banca de validação do Termo de Autodeclaração, para aqueles que concorrem às vagas para pretos, pardos e indígenas, acontecerá entre a 1ª e a 2ª fases do processo seletivo.

O NC mantém uma Central de Atendimento ao Candidato para tirar dúvidas sobre o processo. Basta ligar nos números (41) 3313-8800 ou (41) 3313-8801 de segunda a sexta, das 8h às 18h. Há também um sistema interativo via Internet que pode ser acessado no endereço eletrônico do núcleo (www.nc.ufpr.br). O protocolo e a recepção do NC funcionam de segunda a sexta, das 8h às 17h30.