Estatística do Datafolha não tem ligação com partido político

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A estatística Renata Nunes Cesar, responsável pelos planos amostrais do Datafolha, não tem ligação com partidos políticos.

Desde a divulgação da mais recente pesquisa do instituto, nesta segunda (10), informações falsas publicadas em redes sociais tentam associar a profissional a agremiações partidárias.

O Datafolha informa que Renata trabalha na instituição há 30 anos, desde 1988, e que realiza seu trabalho de forma rigorosamente profissional.

Em nota, o instituto manifestou repúdio às falsificações envolvendo a sua profissional e afirmou que tomará as providências judiciais cabíveis.

"As pesquisas do instituto contam a história da redemocratização com coerência e precisão". Esse fato, continua a nota do Datafolha, já credencia Renata "como uma das mais renomadas do país".