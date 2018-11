'Estava em um caminho de autodestruição', afirma Demi Moore em premiação

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após receber neste sábado (27) um prêmio de "Mulher do Ano" em um centro de reabilitação feminino na Califórnia, a atriz Demi Moore, 55, revelou em um discurso emocionado que houve um momento em sua carreira em que caiu "em um verdadeiro caminho de autodestruição".

"Eu acho que existem momentos decisivos nas nossas vidas que formam quem nós somos e a direção em que vamos", disse a atriz. "Em minha carreira, cai em um caminho de autodestruição em que, não importava os sucessos que tinha, eu simplesmente nunca me sentia boa o suficiente".

"Eu não me dava absolutamente nenhum valor e esse caminho autodestrutivo rapidamente me levou a um momento de crise", afirmou.

A atriz afirmou que só conseguiu superar o momento difícil graças à ajuda de duas pessoas que ela "mal conhecia". "Eles se apresentaram, me defenderam e me apresentaram uma oportunidade", disse Moore. "Tive a chance de redefinir o curso da minha vida antes que eu destruísse tudo".

"Claramente eles viram em mim mais do que eu via", continuou a estrela. "E eu sou tão grata porque, sem aquela oportunidade, sem eles acreditando em mim, eu não estaria aqui hoje".

Embora não tenha entrado em maiores detalhes, é sabido que Moore foi internada em 2012 para tratar de uma dependência química após sofrer uma série de convulsões;

A atriz terminou seu discurso com um recado para as jovens que frequentam o centro de reabilitação. "A vida certamente não é uma linha reta e eu acho que todo mundo já lidou com um mal estar em algum ponto de suas vidas", disse.

"Eu acho que em um momento de grande luta para mim, eu procurei uma sábia professora e expressei meu medo de não ser boa o suficiente. Ela me disse: 'Você nunca vai ser boa o bastante, mas você pode enxergar o seu valor. Abaixe as réguas''", afirmou Moore. "Então hoje eu abaixei as réguas e agradeço esse maravilhoso reconhecimento e a oportunidade de conhecer o meu valor".