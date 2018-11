Estávamos em condições terríveis, diz técnico do Boca

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O técnico do Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, concedeu entrevista coletiva na tarde deste domingo (25) para falar sobre o adiamento da final da Copa Libertadores.

Segundo Schelotto, a equipe não reunia condições de jogar diante do River neste fim de semana.

"Boca não podia jogar, estávamos em condições terríveis, em desvantagem esportiva. Não estávamos preparados para a prévia de uma final", afirmou.

Ao lado do treinador estava o presidente do Boca, Daniel Angelici, que também falou com a imprensa sobre a confusão deste sábado (24) e a adiamento da decisão.

"Para o futebol argentino é uma tristeza. Estávamos, o futebol argentino e todo o futebol mundial, esperando por isso", disse Angelici.