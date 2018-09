Estável, Bolsonaro reiniciará fisioterapia, diz boletim

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Internado na Unidade de Terapia Intensiva do hospital Albert Einstein, o candidato à Presidência do PSL, Jair Bolsonaro, está estável e sem complicações no período pós-operatório, segundo boletim médico divulgado na manhã desta sexta-feira (14).

"Continua recebendo analgésicos para controle da dor, afebril e sem outros sinais de infecção. Durante o dia de hoje reiniciará fisioterapia -caminhada e exercícios respiratórios.

O candidato do PSL está em jejum oral e se alimenta através de uma sonda.

Nesta quarta-feira (12), Bolsonaro foi submetido a uma cirurgia de emergência que durou pouco mais de uma hora e foi bem-sucedido, segundo o hospital. Foram retiradas aderências que obstruíram o intestino delgado, e corrigida uma fístula surgida em uma das suturas feitas na operação inicial.

Bolsonaro está internado na instituição de São Paulo desde sábado (8), quando foi transferido da Santa Casa de Juiz de Fora (MG). Na quinta (6), Bolsonaro passou por uma complexa cirurgia após ser atacado com uma faca enquanto fazia campanha de rua.