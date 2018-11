Estilista faz protesto contra Bolsonaro com camiseta 'EleNão' na SPFW

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O desfile de roupas sem gênero do estilista mineiro Célio Dias terminou com um protesto político do designer na passarela da São Paulo Fashion Week no início da noite desta terça (23).

Ao final da apresentação, ele apareceu com uma camiseta na qual se lia "EleNão", referência à hashtag que virou manifesto virtual contra a candidatura de Jair Bolsonaro (PSL).

Na parte de trás da roupa, os escritos "bichas resistam" resumiram o espírito ativista da marca, que, entre outras bandeiras, levanta a de direitos LGBT.

"Acho que toda a moda tem de se posicionar. Como uma marca jovem, sei que tenho maior liberdade de falar o que penso, mas não é mais sobre isso. Posicionar-se, agora, é uma questão de humanidade", afirmou Dias.