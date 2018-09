Estilista faz vestido em 24 horas para casamento de Denise Richards e Aaron Phypers

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A maior parte dos casamentos conta com meses de expectativas e ajustes até que a noiva chegue ao seu vestido ideal. A atriz Denise Richards, 47, porém, resolveu romper com essa tradição e deu apenas 24 horas para que o estilista Mark Zunino fizesse seu modelito.

A artista, que já foi casada com Charlie Sheen, se casou novamente neste sábado (8), com o ator Aaron Phypers, 45, em uma cerimônia íntima em Malibu, na Califórnia. Segundo o site da revista People, cenas do casamento estarão na próxima temporada de "The Real Housewives of Beverly Hills", que terá a atriz.

O estilista mostrou o vestido da noiva, curto e com detalhes florais, nas redes sociais: "24 horas para fazer um vestido de noiva? Sem problemas! Parabéns a Denise Richards e Aaron Phypers! Obrigado por nos deixar fazer parte desse dia", escreveu ele no Instagram, admitindo que a peça dividiu opiniões.

Segundo a People, Denise e Aaron começaram na namorar em dezembro de 2017, apesar de o processo de divórcio dele com a atriz Nicollette Sheridan, da série "Desperate Housewives", ter sido finalizado apenas em agosto deste ano. Já Denise foi casada com Sheen de 2002 a 2006, com quem tem dois filhos.