'Estou na campanha discretamente, mas sou Ciro', diz Caetano ao chegar a jantar

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ, E BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Caetano Veloso é um dos primeiros a artistas a chegar a um jantar organizado para aproximar a classe artística da candidatura do presidenciável Ciro Gomes (PDT). O encontro acontece em Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro.

À reportagem Caetano disse ter escolhido Ciro como candidato para fugir da polarização entre PT e PSDB.

"Na minha rede social falo Ciro, Ciro, Ciro. Estou na campanha discretamente, não posso fazer muita coisa, mas sou Ciro para presidente."

"Não quero que fique nessa coisa PT-PSDB não. E eu gosto dele desde que foi prefeito de Fortaleza, sou amigo dele", afirmou.

Caetano disse que, recém-chegado de Nova York, aceitou o convite para o encontro.

O jantar foi organizado pela atriz Patricia Pillar com a ajuda da produtora cinematográfica Mariza Leão, que cedeu sua residência para a reunião e colaborou com o programa de governo do candidato quando ele disputou a eleição presidencial em 2002.

Nas últimas semanas, segundo relatos feitos à reportagem, Patrícia enviou mensagens em grupos de artistas e produtores perguntando quem gostaria de participar de um encontro reservado para ouvir as propostas de Ciro para o país.

A ideia inicial da equipe de campanha era de que a atriz gravasse um depoimento ou fizesse narração para o programa eleitoral. Com o receio de que pudesse haver restrições da Rede Globo, a intenção foi abandonada.

A gravação tinha como objetivo tentar desconstruir crítica de que Ciro seria machista. Em 2002, perguntado pela imprensa, ele respondeu que um dos papéis na campanha eleitoral da atriz, sua então mulher, era dormir com ele.