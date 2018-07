'Estou pronto para jogar', diz Vinicius Júnior ao ser apresentado pelo Real

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Vinicius Junior, 18, foi apresentado nesta sexta-feira (20) como novo jogador do Real Madrid.

Com a presença de Ronaldo, o jovem atleta agradeceu à família e aos diretores do Real Madrid pela confiança e garantiu que vai honrar. O craque também exaltou a agremiação merengue.

"Essa é a melhor oportunidade que um jogador de futebol pode ter. Eu vou me esforçar para mostrar que eu mereço essa oportunidade. Quero agradecer. É o maior de todos. Somos o Real Madrid e sempre queremos mais", disse Vinicius Júnior.

"Embora saiba que a adaptação não será fácil, demonstrarei que estou pronto para jogar. Agradeço ao presidente Florentino Pérez e aos dirigentes do Real Madrid por confiarem em meu futebol. Também agradeço à minha família, que fez tudo para que eu pudesse seguir meu sonho", acrescentou o jogador.

No início da apresentação, o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, deu as boas-vindas a Vinicius Júnior e exaltou a importância do processo de busca e contratação de jovens talentos para a agremiação merengue.

"Vinicius é uma das grandes esperanças do futebol mundial. Ele está destinado a ser um dos melhores de todos os tempos. Ele mostra, ao melhor estilo, o futebol criativo brasileiro", declarou o presidente do Real.

Após o discurso, Vinicius Júnior foi ao gramado do estádio Santiago Bernabéu uniformizado e foi ovacionado por muitos torcedores. O jogador realizou embaixadinhas, beijou o símbolo da camisa do clube espanhol e levou os fãs a loucura.

Ronaldo, que atuou pelo Real Madrid entre os anos de 2002 e 2007, esteve presente na apresentação de Vinicius Jr e foi com ele ao gramado do Santiago Bernabéu.

Considerado o 14º jogador sub-21 mais valioso do mundo em lista da Soccerex divulgada nesta semana, o atacante já treinou sob o comando de Julen Lopetegui na pré-temporada do Real.

Comprado pelo Real Madrid por € 45 milhões (R$ 164 milhões), Vinícius Júnior se despediu do Brasil com 14 gols em 70 jogos com a camisa do Flamengo.

A estreia dele ocorreu em 13 de maio de 2017, no empate por 1 a 1 com o Atlético-MG, no Maracanã. A despedida, por sua vez, foi em 13 de junho de 2018, contra o Palmeiras, no empate também por 1 a 1 no Allianz Parque, em São Paulo.