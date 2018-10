Estrada da Graciosa será bloqueada no sábado para meia maratona

AN-PR

A Estrada da Graciosa (PR-410), entre Morretes e Quatro Barras, ficará totalmente bloqueada a partir das 17h deste sábado (27) para a II Serra da Graciosa Half Marathon. A meia maratona faz parte das comemorações dos 54 anos do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv). Estão inscritos mais de 1,3 mil atletas, de ambos os sexos, nas modalidades militar (policiais e bombeiros militares) e comunidade.

A partir das 16h, a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) vai avisar os motoristas sobre a corrida. Devido à interdição do trecho, a orientação do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) é que os motoristas utilizem a BR-277 para chegar até o Litoral do Estado ou retornar para Curitiba. A previsão é que o tráfego só seja liberado a partir das 23h30.

PROVAS - Com largada às 19h30, a II Serra da Graciosa Half Marathon terá provas com três distâncias, cada uma com locais de largada distintos: 5 km, no início da Antiga Estrada da Graciosa; 10 km, no Recanto Bela Vista; e 21 km, em São João da Graciosa. Todas as modalidades terão saídas simultâneas e chegada no posto da Polícia Rodoviária Estadual.

Para garantir a segurança dos atletas, equipes da Polícia Rodoviária estarão posicionadas nos pontos de bloqueio para impedir o tráfego de veículos e orientar os motoristas. A empresa responsável pela organização da prova também posicionará suas equipes ao longo do trajeto.