Estrada do litoral de SP continua interditada após 80 horas de bloqueio

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fechada há mais de 80 horas após quedas de barreiras, a rodovia dos Tamoios, que liga a capital paulista ao litoral norte do estado, continua com bloqueios e sem previsão de liberação na manhã deste domingo (11).

Desde quarta (7), foram registrados 23 pontos de deslizamento de terra na estrada, causados por chuvas fortes que caíram sobre a região. No sábado, o tempo melhorou e não houve outros deslizamentos.

Na manhã deste domingo, não chove no local. Equipes da Concessionária Tamoios continuam trabalhando para desobstruir as vias, bloqueadas em dois pontos: no km 58, que dá acesso à rodovia SP-088, sentido litoral; no km 80, sentido São José dos Campos.

Às 7h30, foi realizada uma operação comboio com caminhões de combustível para abastecimento das cidades do litoral norte. E, às 08h30, outra operação transportou lixo para aterro sanitário em Jambeiro.

Enquanto a estrada não reabre, o motorista que quer ir ao litoral paulista tem como alternativa as rodovias Mogi-Bertioga e Oswaldo Cruz.