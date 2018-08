Estrada do Mato Grosso será pavimentada e revitalizada

Antonio Trajano

Já anunciada pelo prefeito de Campo Largo, a pavimentação de toda a Estrada do Mato Grosso, na Ferraria, gera expectativa com a renovação da localidade e a ampliação da segurança viária, que vai beneficiar a área do turismo e a qualidade de vida da população local.

O Projeto Base — início dos estudos para a obra — foi realizado com recursos próprios e encaminhado ao DER (Departamento de Estradas de Rodagem). No momento, o mesmo está em fase de análise para aprovação e reencaminhamento à Prefeitura, para a então conclusão do Projeto Executivo.

O Projeto Executivo detém especificidades e carecterísticas mais minuciosas acerca de toda a obra a ser realizada, como aprofundamento do solo, condições naturais e ambientais da localidade, dentre outros.

No total, serão pavimentados 10,5 quilômetros de estrada que serve de porta de acesso para Campo Largo bem como para a capital paranaense. A licitação, já aberta para o Projeto Executivo, tem prazo para terminar entre 30 ou 60 dias, conforme sequência licitatória.

Prefeito e Governo do Estado já assinaram termo do convênio para asfalto em toda a via. No total, recurso angariado do Estado soma R$ 5 milhões.

Ônibus da Saúde

A Caravana da Saúde é promovida pela Secretaria Municipal de Saúde com o intuito de facilitar o acesso aos serviços de saúde em pontos estratégicos da cidade.Esta Caravana ocorrerá mensalmente nos bairros com objetivo de promoção e prevenção à saúde.

Em agosto, a Caravana acontecerá na região de Bateias, na quinta-feira, das 9 às 12 horas, em frente à Unidade de Saúde de Bateias. A Caravana da Saúde no bairro Bateias contará com a presença do ônibus “Expresso Saúde”, barracas da Saúde, Escovódromo, equipe NASF Ferraria.