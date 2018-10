Estrada Graciosa terá bloqueio para realização de corrida neste sábado

Redação Bem Paraná, com assessoria de imprensa

Neste final de semana, pela primeira vez em 17 anos, a tradicional Corrida da Graciosa será organizada em um sábado(20). Por conta disso, a Estrada da Graciosa (PR-410) contará com bloqueio parcial das 6h às 7h, e das 07h às 11h terá interdição integral. A orientação é que durante este período os motoristas utilizem apenas a BR-277 para chegar ao litoral paranaense ou retornar para Curitiba.

Essa mudança vem para atender uma solicitação dos comerciantes da Graciosa para reduzir o impacto no turismo da Serra de domingo. “O Circuito Amazing Runs tem como principal função promover o turismo sustentável e conscientizar os atletas sobre a importância da preservação da biodiversidade. Visando atender as solicitações e nos aproximar ainda mais da comunidade, mudamos a data para evitar prejuízos financeiros aos comerciantes e garantir a movimentação turística na região, já que domingo é considerado o dia da semana com a maior visitação na tradicional Estrada da Graciosa”, explica Raul Trauczynski, membro da equipe técnica da Global Vita Sports. Além disso, a organização do evento vai arrecadar brinquedos e alimentos não-perecíveis que serão doados integralmente à comunidade de moradores de regiões mais carentes da Serra da Graciosa. Os alimentos e brinquedos poderão ser doados pelos participantes durante a entrega de kits ou no dia da prova, no local de largada.

Prova de destaque nacional

A procura sempre é grande por uma vaga na tradicional prova Amazing Runs Graciosa, organizada pela Global Vita Sports em parceria com a Associação Pro Correr. Já são mais de 800 atletas de diversas partes do Brasil confirmados na conhecida Corrida da Graciosa, que já está em sua décima sétima edição e acontece em meio a um dos maiores trechos de Mata Atlântica preservada do Brasil. O percurso da prova é a antiga rota de tropeiros que subiam do mar até a região de Curitiba e que foi transformada em estrada pavimentada na segunda metade do século XIX. A grande novidade nesta edição é a inclusão de uma maratona (42km195m) casca grossa descendo e subindo a serra. Esta categoria teve as inscrições esgotadas logo que foram lançadas.

A Corrida da Graciosa nasceu no ano 2001, quando Luiz Celso de Medeiros, procurador da justiça e corredor curitibano, teve a iniciativa de comemorar seu aniversário de 50 anos, convidando 50 amigos para o desafio de subir a Serra da Graciosa correndo. Como recompensa, todos que completassem o desafio ganhariam como prêmio do aniversariante um almoço no topo da Serra. Na época, Tadeu Natálio, fundador da Associação Pro Correr e amigo do aniversariante, foi o encarregado por organizar a logística e coordenar o evento para os participantes.

Os convidados gostaram tanto do desafio, que já no ano de 2001, Tadeu Natálio aproveitou a oportunidade para criar a primeira corrida de “subida de montanha” aberta ao público, onde já apareceram 450 participantes dispostos a desafiar os limites do corpo e da mente subindo a Serra da Graciosa. Ao longo do tempo, a Corrida da Graciosa passou a ser muito mais que um evento de corrida, ela virou objeto de desejo para corredores de todo o Brasil que buscavam por um desafio único de superação para o corpo e mente.

A Corrida da Graciosa acontece há 17 anos, somente a edição de 2014 foi interrompida devido a um deslizamento que interditou a passagem de carros ou atletas pela Estrada da Graciosa. No ano de 2015, a prova passou a fazer parte do projeto Amazing Runs, um circuito de corridas em unidades de conservação e lugares incríveis que tem como principal objetivo conscientizar os participantes sobre a preservação da biodiversidade. Essa mudança foi um marco histórico para o evento, quando pela primeira vez esgotou na totalidade as 800 inscrições disponíveis em apenas 72 horas.

Em comemoração aos 17 anos de prova, a edição de 2018 passou por uma nova e grande transformação, o tradicional percurso de 20k virou uma meia maratona, em adicional, a organização propõe também um desafio inédito: um percurso de 42 quilômetros exclusivo para 200 atletas dispostos a superar todos os limites do corpo e da mente descendo e subindo a Serra da Graciosa.

Ação comunitária

A Global Vita Sports irá sortear um relógio Mormaii entre os atletas inscritos que participarem da doação de alimentos não perecíveis e/ou brinquedos para as comunidades carentes da Serra da Graciosa. O sorteio será realizado através de um voucher entregue aos atletas no ato da doação. Inscrições: www.amazingruns.com.br.