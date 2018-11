Estreia da Bobstore na SPFW homenageia pintora americana Georgia OKeeffe

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma das poucas marcas com poder de difusão a ser incluída no calendário renovado da São Paulo Fashion Week, a Bobstore estreará na passarela nesta quarta-feira (24) com uma homenagem à pintora americana Georgia O'Keeffe (1887-1986).

As linhas sinuosas e os tons usados pela artista inspiraram a dupla Samuel Santos e Andre Boffano a criar uma coleção de peças fáceis, que também evocam o universo "western", retirado de imagens dos últimos anos de vida de O'Keeffe passados no Novo México, nos Estados Unidos.

Como uma das primeiras feministas do século 20, a imagem dela representa para os designers a luta feminina por igualdade e, segundo Santos, "traduz o espírito do nosso tempo combativo".

Seda, couro e tricô serão a base do estudo dos estilistas, que procuram um meio entre a originalidade e o viés comercial das roupas.

"Nosso principal desafio nesta estreia é dar uma cara jovem à marca, para que ela se posicione como uma grife comercial, mas que ofereça criatividade nas formas e nas silhuetas", diz Santos.